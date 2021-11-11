Assalto com reféns termina em confronto com a polícia na Serra

Um assalto com reféns em uma empresa de rochas ornamentais terminou em confronto com a polícia na madrugada desta quinta-feira (11), no bairro Civit I, na Serra. Segundo informações da TV Gazeta, dois indivíduos invadiram o estabelecimento com um caminhão e obrigaram os funcionários a carregarem o veículo com tonéis de resina – um líquido colocado nas placas de rochas ornamentais, conforme apuração da reportagem. Após ser acionada, a polícia chegou e houve o confronto com os criminosos.
Os funcionários ficaram muito assustados e prestaram depoimento no DPJ da Serra na manhã desta quinta-feira (11). Eles relataram à reportagem que quatro pessoas estavam trabalhando no estabelecimento, quando os bandidos armados invadiram a empresa. O vigilante foi o primeiro a ser rendido e, logo depois, os funcionários que estavam na parte de dentro da empresa.
Ainda de acordo com os trabalhadores, eles tiveram os celulares roubados e depois foram obrigados a ir para o refeitório e carregar o caminhão que estava com os bandidos. Antes que todos os funcionários tivessem os celulares roubados, um deles conseguiu ligar para a polícia, que chegou bem na hora em que as vítimas carregavam o caminhão.
Segundo informações da TV Gazeta, quando a Polícia Militar chegou ao local, um dos bandidos atirou contra os policiais, que acabaram revidando. Um dos criminosos conseguiu fugir e o outro acabou preso na Delegacia Regional da Serra. Mesmo com o confronto, ninguém ficou ferido.
