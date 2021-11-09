FOTOS: Confraria famosa do ES celebra a amizade em festa na Serra

Reunião da confraria "Bagaceira" 2021 Crédito: Marina Sanz

Celebrar a vida e a amizade. Com esse propósito nasceu a confraria "Bagaceira", que tem a participação de 25 queridas de RR e já se reúne há mais de 20 anos. No sábado (06), o grupo realizou a 26ª confraternização de final de ano, na casa de praia de Rebeca Epichin e Roberta Epichin, em Jacaraípe, na Serra, com o tema Arco-íris.

Nesta edição, marcaram presença Lara Brotas, Isabella Castro, Roberta Tápias, Carol Boaventura, Roberta Epichin, Dani Perim, Ana Paula Nascif, Luciana Rasseli, Flavia Cristina, Renata Cony, Andrea de Pinho, Suzane Emmerich, Rebeca Epichin, Paula Bonates, Carol Cavalcante, Patrícia Orlette, Kris Junqueira e Geciana Guarçoni.

A DJ Larissa Tantan e a banda NoBreu agitaram a festa, com menu do Campanha Buffet e open bar de Star Drink. A organização ficou a cargo de Rebeca Epichin. Confira as fotos de Marina Sanz.

Reunião da confraria Bagaceira 2021

TARDE SOLIDÁRIA

Rodrigo Matos, César Colnago, João Angelo Baptista, Cassinho Ayres e Tânia Leite: na Paella Solidária Crédito: Divulgação

A turma do Motor Rockers e da Casa 107 Cervejaria Artesanal mostrou que é forte também em solidariedade. Foi um sucesso de público a saborosa paella solidária feita pelo chef Cassinho Ayres para arrecadar recursos para o Asilo de Vitória. Passaram por lá João Ângelo Baptista (diretor do Asilo), Luzia Toledo, César Colnago, Fabiana Croce, Leandro Piquet, Darinho Cruz e José Armando Campos, entre outros. Já há pedidos para uma próxima paella. E o Asilo de Vitória, claro, agradece. Lembrando que toda doação é bem vinda e elas podem ser feitas pelo PicPay: @AsilodeVitoria ou pelo PIX: 28.165.272/0001-60.

MOSTRA DE DECORAÇÃO

Vivyan Modesto, Carmo Della Mota e Bárbara Ewald: trio antenado no universo décor em evento na Casa Cor ES Crédito: Divulgação

"NUVEM" NA PRAIA DO CANTO

A empresária Rachel Pires, leia-se Nuvem Sublimação, vai inaugurar em breve, sua primeira loja conceito e será na Praia do Canto, em Vitória. Rachel realiza este novo projeto ao lado das sócias Lais Badaró e Marina Mostaro. “Será a primeira loja conceito de sublimação do país e teremos todos os nossos produtos da linha home, party, baby, summer, travel, bag, sport, além das opções para personalização de festas e de todos os produtos”, garante a empresária.

MODA

Flavia Gama, Brenda Riva e Vitória Martins: no aniversário de 1 ano da Vith Shoes e lançamento da primeira coleção autoral de sapatos de Brenda, a Acqua. Crédito: Cloves Louzada

GIGANTES DO SETOR DE ENERGIA

Gigantes do setor de energia, como a Petrobras e a Equinor, vão participar da Oil, Gas and Energy Week, que vai acontecer nos dias 9 e 10 de novembro, em Vitória. O evento - organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia - vai abordar as oportunidades e as perspectivas para o segmento.

O diretor de relações Institucionais da Equinor no Brasil, Rafael Tristão, vai apresentar o seminário “Estratégia global de aceleração da transição energética: projetos e perspectivas locais”. Já o gerente-geral de descomissionamento da Petrobras, Eduardo Zacaron, vai expor as possibilidades de negócios com a estatal e os investimentos previstos pela companhia para o Espírito Santo.

O encontro vai debater ainda assuntos como agenda ESG (Environmental, Social and Governance), diversificação da matriz energética, descomissionamento de plataformas e oportunidades de negócios no Estado e no Brasil.

A abertura do evento vai ser realizada pela presidente da Findes, Cris Samorini, e pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. A participação do chefe do Executivo capixaba acontece após ele retornar da 26° Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática (COP-26), em Glasgow, na Escócia.

INAUGURAÇÃO

Fernando Miguel e Flávia Cristina: na inauguração do restaurante Caminito Cocina, em Buenos Aires, Guarapari Crédito: Dan Pacífico

AÇÃO SOLIDÁRIA

Era uma vez uma cebola que realiza sonhos. É com este objetivo que o Outback Steakhouse realizará o seu 15º Bloomin’ Day, no dia 17 de novembro. Terence Rangel, sócio da Bloomin Brands, Rede Outback Brasil, comemora mais uma edição da campanha que reverte todo o valor líquido da venda da cebola gigante Bloomin’ Onion nos restaurantes ou das Bloom Petals no delivery para uma instituição beneficente.

Este ano, assim como nas últimas três campanhas, a renda será destinada à Make-A-Wish®️ Brasil, entidade que proporciona a realização de sonhos de crianças com doenças graves. E a ação já vem rendendo bons frutos: 118 sonhos já foram realizados com as doações dos anos anteriores, segundo a própria entidade. E a meta é superar a marca de 180 ainda esse ano.

RR NEWS

Izabel de Souza vai comemorar aniversário com um almoço para amigas, no dia 19 de novembro, no restaurante Lareira Portuguesa.

Luiza Bragatto convida para apresentação do cardápio do Anasthacia Bistrô, Enseada do Suá, nesta terça-feira (09).

Ludmila Perim convida para o encerramento do Mercado de Artes& Culinária, nesta sexta-feira (12). A noite espanhola contará coma apresentação de dança flamenca com a bailarina Barbara Veronez e a cozinha do chef espanhol Izidro.

Edu Henning e Evandro Mesquita Crédito: Divulgação

No show da Blitz na festa de aniversário de Léo de Castro e Felipe Finamore, no sábado (06), em Vitória, o vocalista Evandro Mesquita agradeceu a presença de Edu Henning, responsável pelo primeiro show da banda no ES, na década de 80.

A procura por apartamentos de cobertura ou térreos, casas de vila e afins, os chamados “imóveis não tipo”, cresceu 35% ao longo do ano passado, segundo o founder CEO da ImobiGroup Thiago Abreu. “Claro que as plantas mais espaçosas dos novos empreendimentos imobiliários já contemplam um local para o trabalho remoto, que irá ditar os lançamentos em 2022”, aponta.

No dia 09 de novembro, Vitória receberá a maior autoridade do Krav Maga na América Latina, o Grão Mestre Kobi Lichtenstein para o lançamento do livro “Krav Maga – O Legado de Imi Lichtenfeld”, escrito por ele e sua esposa, companheira nas ações da Federação Sul Americana de Krav Maga, Sandra Lichtenstein. O evento será realizado a partir das 19h30, no Shopping Vitória.