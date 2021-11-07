Alunos do ES participam do TEDx Insper em São Paulo

TED Ponte Crédito: Divulgação

Sete alunos do Instituto Ponte (IP) foram premiados no TED Ponte, projeto realizado pela entidade e inspirado nas TEDx, conferências de curto tempo realizadas internacionalmente para disseminar ideias. Como prêmio, ganharam uma viagem para o evento oficial TED Insper, em São Paulo, na semana passada.

O TED Ponte foi promovido em agosto deste ano e teve como vencedores, do primeiro ao quinto lugar: Raphael Krohling (tema Amizade), Caio Martins (Criatividade), Kelvy dos Santos (Esperança), Stefane Rodrigues e Isabella Wagmaker (Desistir não é sinônimo de fracasso), Heloisa e Livia Cavalcanti (As pontes de nossa Vida). Aprovados por sete jurados, os cinco alunos foram contemplados com a viagem até o evento oficial do TED, na capital paulista.

Para os alunos, a experiência foi única. Para alguns deles, inclusive, foi a primeira viagem de avião, como é o caso dos jovens Kelvy e Caio. Segundo a orientadora Ana Paula Braga, que os acompanhou, eles ficaram com um pouco de medo, mas felizes com a aventura. “Kelvy ainda mencionou a satisfação de conhecer a maior cidade da América Latina”, comentou a orientadora.

“O projeto TED Ponte tem como objetivo ensinar alunos talentosos e em situação de vulnerabilidade social a se comunicarem melhor, com mais objetividade e em determinado espaço de tempo, e possibilitando que se tornem capazes de impactar e inspirar o público”, explica Bartira Almeida, presidente do IP.

Os vídeos com as apresentações dos alunos do IP estão disponíveis no YouTube da entidade.

MOSTRA DE DECORAÇÃO

Juliana Guarize, Irany Fonseca e Tassia Hoffmann: em encontro na CasaCor ES Crédito: Cloves Louzada

TÉCNICA MADE IN ES

A Ablação de Alta Potência e Curta Duração (HPSD), técnica utilizada para tratamento de fibrilação atrial pela equipe de cardiologia do Hospital Santa Rita, será apresentada no Congresso da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, maior evento da especialidade no Brasil, previsto para dezembro deste ano.

O cardiologista Fabrício Vassallo, foi quem elaborou a forma de realizar essa técnica no Brasil, tornando o Espírito Santo o estado pioneiro no uso da HPSD, que começou a ser utilizada há quatro anos pela equipe do Santa Rita, com excelentes resultados e sem qualquer complicação cardiovascular provocada pelo uso desse tratamento.

MOSTRA DE DECORAÇÃO 2

Renzo Cerqueira e Juliana Reissinger: em evento badalado na CasaCor ES Crédito: Cloves Louzada

RENDAS DE BILRO NA CASACOR ES

Uma arte esquecida pelo tempo. Uma arte resgatada por gente que valoriza a cultura e os saberes tradicionais de seu povo. Esta é a história da Renda de Bilro na Barra do Jucu que, aos poucos, além de renascer, vai ganhando força e reconhecimento no artesanato capixaba.

Entre as conquistas desta arte, resgatada por um grupo de mulheres em Vila Velha, que criaram o projeto Barra de Renda, está a Casa Cor Espírito Santo. Pela segunda vez a renda de bilro da Barra do Jucu ganha espaço na exposição por sua originalidade e beleza.

Quem visita a Casa Cor, instalada na Praia da Costa, pode conferir a renda barrense aplicada em peças exclusivas como almofadas, toalhas de lavabo, crucifixos e muitas outras concebidas pela designer Jacqueline Chiabay.

QUERIDAS DE RR

Isabela Bazzarela e Camila Casati: em coquetel décor na Praia da Costa Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

O chef Juarez Campos assina o Menu de Primavera 2021 do Oriundi, que fica em cartaz até o dia 4 de dezembro.

A startup Mope - Educação Médica, dos médicos Guilherme Rodrigues Fonseca, Tiago Dal Bo, Raphael Rocha Ferreira e Pedro Paulo Figueiredo, especialista em Medicina de Emergência, irá ministrar no dia 21 de novembro, em Vitória, o Curso de intubação e manejo da via aérea difícil. O objetivo é treinar e capacitar médicos recém-formados e estudantes de medicina para boas decisões nas situações desafiadoras.

A tatuadora Barbara Pires recebeu uma cliente famosa para tatuar. A ex-paquita Catia Paganote, que é apaixonada por tatuagens, conheceu através das redes sociais o trabalho da tatuadora capixaba, que é especialista na técnica stickers - imagens tridimensionais que parecem adesivos colados ao corpo.