Veja a lista dos 10 destinos para viajar em 2022, segundo o Lonely Planet

Cidade de Trondheim, na Noruega Crédito: Pixabay

A tradicional editora de guias de viagem Lonely Planet revelou nesta semana a lista com os principais destinos de viagem para 2022. O guia “Lonely Planet’s Best in Travel 2022”, em sua 16ª edição, mostra os principais países, regiões e cidades para os viajantes.

Em primeiro lugar estão as Ilhas Cook, localizadas próxima à Nova Zelândia. Além de ter contato com a cultura Maori, os visitantes podem fazer diversos tipos de mergulhos em praias estonteantes.

Na segunda posição na lista está a Noruega, sinônimo de fiordes. Além de cidades que misturam moderno com o antigo, é possível ter acesso a história dos vikings.

O terceiro lugar é a Ilhas Maurício, país multiétnico e turístico do Oceano Índico, próximo a Madagascar. Local com praias, lagoas e recifes, também atrai pelas florestas tropicais que rendem caminhadas inesquecíveis.

Em quarto lugar na lista, está Belize, no Caribe, ideal para mergulhadores. Conta com uma das barreiras corais mais belas do planeta.

Na quinta posição, está a Eslovênia, um dos principais países do Leste europeu. Além das pequenas cidades históricas, há muita beleza natural para conferir no país.

Anguilla, território britânico no Caribe, está na sexta posição. A beleza do mar e as pinturas rupestres são os maiores atrativos. Em sétima colocada, está Omã, uma das grandes atrações do Oriente Médio, que conta com belas praias e fiordes.

Em oitava colocação, está o Nepal, sinônimo de Monte Everest. Localizado entre a Índia e o Tibete, o país é recheado de templos hindus e budistas. Na nova posição, o Malauí, no Sul da África, é considerado um dos países mais pobres do planeta, mas é também cheio de atrações naturais.

O décimo destino da lista é o Egito, um dos clássicos para quem adora relíquias históricas do mundo. Impossível não falar sobre as pirâmides de Gizé, um dos pontos turísticos mais famosos e visitados do mundo.

GESTÃO DO LUXO

Carlos Ferreirinha, Joana e Rodrigo Barbosa Crédito: Divulgação

Joana e Rodrigo Barbosa receberam o palestrante Carlos Ferreirinha, para um bate-papo sobre gestão de luxo, nesta quarta-feira, (03). A conversa marca algumas das ações previstas para o lançamento de alto luxo da Grand Construtora, o Taj Home Resort, previsto para este mês. O próximo encontro será no dia 29 de novembro.

VISITA

Rita Tristão e Claudia Cabral, que passou o feriadão no ES, em visita à CasaCor 2021, na Praia da Costa Crédito: Divulgação

RR NEWS

Os sócios Patrícia e Marcelo Santos Neves e sua equipe celebram a inauguração, prevista para próxima semana, de seu novo espaço, também no Day Bay Day. O Joaquim Encomendas e Buffet, vem como um reforço no atendimento do estabelecimento, que já conta com padaria, loja de vinhos, balcão de frios, charcutaria e, desde sua inauguração, trabalha com encomendas.

Stephany Pim convida para o "Pim convida - Mães", bate-papo com sexóloga, dermatologista e psicóloga sobre o universo da maternidade, nesta quinta-feira (04), às 9h30, na Praia do Canto.

O presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes, convida os empresários associados da instituição para a tradicional Rodada de Mercado, que acontece no próximo dia 9, a partir das 17 horas, no auditório do América Centro Empresarial, endereço sede da entidade. No encontro, os executivos terão a oportunidade de trocar informações e experiências, além de discutir as oportunidades de negócios, expectativas de novos lançamentos e tendências para 2022. O evento contará, ainda, com a participação especial do sócio da Brain Inteligência Estratégica, Marcelo Luís Gonçalves, que fará uma breve apresentação do panorama do mercado imobiliário da Grande Vitória.

O carioca BNegão é atração principal de evento assinado por Bruno Lima neste fim de semana. Ao lado do rapper se apresentam os DJs Cabelo e Semáforo, da festa Môio Grosso, além de Carol Vargas, Noname e Bravim.

João Jantorno e Marcelo Nobre Crédito: Divulgação

O cirurgião dentista Marcelo Nobre e o engenheiro civil João Jantorno conferem os detalhes da obra de reforma e ampliação da clínica de Marcelo, em Vila Velha. O novo local contará também com espaço kids e ilha gourmet, onde os pacientes poderão degustar de delícias caseiras. Além disso, o especialista em implantes e estética apostou na arquitetura biofílica para trazer aconchego e leveza ao ambiente.

Os coworkings chegaram aos condomínios residenciais e ganharam destaques em tempos de valorização do trabalho em home office. O Showa Nature Living, primeiro empreendimento Nature Living do Espírito Santo, conta com a comodidade de um coworking dentro do condomínio residencial. Será um ambiente arquitetônico sofisticado, projetado por arquitetos renomados como Kennedy Viana e David Bastos, com mesas, bancadas, poltronas, cadeiras, wi-fi e ar condicionado.