Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Veja quais estilos de viagem serão moda em 2021

Pesquisa do Booking  aponta que os brasileiros querem viagens mais curtas, mais gastronômicas e sem muito luxo

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

25 jan 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Viajar sozinho será moda em 2021
vIAJA Crédito: Divulgação
Viajar sozinho para encontrar familiares, destinos simples e com pouco luxo, viagens gastronômicos e locais onde possa aliar trabalho e lazer. Essas são algumas tendências do turismo em 2021, segundo pesquisa realizada pela Booking, site de reserva de hospedagens, que levantou informações com mais de 20 mil pessoas que viajaram a lazer ou a trabalho em 2020.
Segundo a pesquisa, apenas 7% dos brasileiros realmente planejam uma viagem de luxo (como se hospedar em uma vila na Itália ou em um hotel 5 estrelas). A maioria (55%) planeja uma viagem relaxante para fugir de tudo. Ou seja, o verdadeiro luxo de 2021 será aproveitar um bom descanso.
 A pesquisa mostrou ainda que os deslocamentos domésticos ganharam mais importância e que as pessoas se mostraram mais inclinadas em fazer viagens gastronômicas: 38% dos brasileiros disseram que querem experimentar mais a culinária local durante uma viagem, enquanto 45% pretende comer fora com mais frequência.

MESVERSÁRIO

Carolina Neves e Pedro Trindade e os filhos Ben e Martin
Carolina Neves e Pedro Trindade e os filhos Ben e Martin: celebrando os 6 meses dos gêmeos Crédito: Mariana Andrich

CABELO: POSSO LAVAR TODOS OS DIAS?

A resposta é sim. Segundo a dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) Karina Mazzini, couro cabeludo limpo é couro cabeludo saudável. “Agora, evite lavar à noite e ir dormir com ele ainda molhado. Isso pode levar à proliferação de fungos, bactérias e doenças capilares”, alerta a médica. E se o seu cabelo for seco, um espaçamento maior entre as lavagens é permitido. “E sempre prefira água fria. Seus fios agradecem”, ensinou Karina Mazzini.

VERÃO 2021

Claudia Scarton curte dias de sol e mar, em Caraíva
Claudia Scarton curte dias de sol e mar em Caraíva, na Bahia Crédito: Divulgação

BALÉ SOLIDÁRIO

Devido a grande procura, a professora de balé, Lenira Borges, faz hoje uma segunda sessão de audições do Projeto Ballet Solidário para concessão de bolsas de estudo, em diversas faixas etárias do balé. A preocupação de Dona Lenira, sempre foi atender com seu ofício àqueles desprovidos de condições de arcar com os custos das aulas, acolhendo talentos que, se não fosse sua solidariedade, não poderiam ter realizado o sonho de pisar nos palcos. As audições acontecem a partir das 9h e são divididas por faixa etária. As inscrições podem ser feitas pelo número 99943-3694.

FÉRIAS

Letícia Rody, no Quadrado, em Trancoso
Letícia Rody: em dias de férias em Trancoso, Bahia Crédito: Divulgação

DE OLHO NO MERCADO

Não se fala em outra coisa no mundo dos negócios a não ser em ESG. Traduzida para o português, a sigla se refere a Ambiental, Social e Governança. Isso tem acontecido por conta da valorização de negócios sustentáveis no cenário global, e que deve ser uma tendência também por aqui. O especialista em ERP e diretor da Sankhya-ES, Renato William, explica o que isso significa de fato. “O primeiro pilar é focado na busca constante por minimizar o impacto ambiental; já o segundo é o de cunho social, que consiste em elementos ligados às pessoas, como a cultura corporativa; por fim, o terceiro pilar está ligado ao processo de governança corporativa, ou seja, de que forma os interesses dos acionistas estão alinhados com a gestão da companhia. A adoção de princípios ESG na análise de empresas permite trazer para mesa de discussão questões que, além de serem fatores cruciais para o bem da sociedade, manutenção do planeta e construção de um mundo melhor, afetam diretamente seus resultados”.

TRANCOSEANDO!

Ane Zorzanelli curtindo o verão 2021 em Trancoso, Bahia
Ane Zorzanelli: dias de verão em Trancoso, na Bahia Crédito: Divulgação

MUDANÇA DE EMPRESA

Estamos no primeiro mês de um novo ano que chega com uma lista de desejos para serem realizados. Para muitos brasileiros, a mudança de emprego está no topo das listas de ações a serem realizadas. Mas para todas essas mudanças é necessário fazer uma transição de maneira segura e estratégica. Com o atual cenário econômico e muitas incertezas sobre quando a economia vai voltar a crescer, uma das principais questões para os trabalhadores é se vale a pena arriscar e mudar de emprego em 2021.
A psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain explica que mudar de emprego requer um planejamento mais direcionado e ações mais incisivas, afinal de contas, sair de um emprego para ficar desempregado não é o objetivo de ninguém. “O início de um novo ano traz junto com ele um sentimento de entusiasmo à mudanças. É quando muitas pessoas decidem mudar a trajetória profissional e ir buscar uma nova realidade. Mas algumas mudanças exigem que o indivíduo tenha um planejamento com um tempo de antecedência para evitar frustrações e um resultado negativo”.

PLENA!

Denise Póvoa, na Praia Ponta de Campina, João Pessoa
Denise Póvoa: férias na Praia Ponta de Campina, em João Pessoa Crédito: Divulgação

VAI À PRAIA OU À PISCINA? PROTEJA O CABELO

Em qualquer época do ano devemos cuidar dos cabelos, mas o verão exige uma atenção especial. O sol e a água do mar e da piscina danificam a estrutura capilar. E o problema pode ser ainda pior nos cabelos que passaram por químicas severas ou mal feitas. “Com proteção solar e tratamento com produtos de qualidade e adequados para o tipo de cabelo é possível manter a saúde dos fios em qualquer estação do ano”, ensina a empresária Camila Gomes, da Entoar Distribuidora, representante da marca Loucas e Lisas no Espírito Santo.

FAMÍLIA

Izabela Freire Vassen, Isadora Freire Biccas, Gabriel Freire, Rafael Freire Biccas Luísa Freire
Izabela Freire Vassen,  Isadora Freire Biccas,  Gabriel Freire Dian,  Rafael Freire Biccas e Luísa Freire Dian: festa em família Crédito: Mônica Zorzanelli

CASA NA PRAIA OU NO CAMPO JÁ É MAIS VIÁVEL

O sonho de comprar uma segunda moradia na praia ou no campo para os momentos de lazer ficou mais próximo com a Lei 13.777/18. Por meio dela é possível fazer a compra compartilhada com amigos ou familiares e dividir os custos, que sempre fizeram com que muita gente adiasse ou desistisse do sonho.
De acordo com o diretor de Registro de Imóveis do Sinoreg-ES, André Arruda, o trata-se de uma maneira moderna de se compartilhar imóveis, já consolidado em outros países. “A redução de custos, agora amparada pela segurança jurídica, é uma das maiores vantagens”, disse.

MAIS COLUNA RR

FOTOS: Capixabas descobrem points isolados do verão no ES na pandemia

Artista do ES produz retrato em homenagem a Tom Jobim e bossa nova

Campanha "Loja Vazia" pretende redobrar doações em 2021 no ES

Professora do ES é finalista em concurso de empreendedorismo nacional

"Agora que tomei, pacientes perderam o medo", diz médica do ES, após a vacina

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Bahia Moda Turismo no ES Verão Turismo Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã
Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados