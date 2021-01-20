"Agora que tomei, pacientes perderam o medo", diz médica do ES, após a vacina

A médica infectologista capixaba Silvia Hees de Carvalho recebeu a vacina contra a Covid-19, no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, onde trabalha na linha de frente de combate à doença Crédito: Divulgação

Silvia Hees de Carvalho, 50, trabalha incansavelmente no combate à Hospital Eduardo de Menezes, na capital mineira, nesta quarta-feira (20). A médica infectologista capixaba, 50, trabalha incansavelmente no combate à pandemia da Covid-19 , desde fevereiro de 2020, quando apareceu primeiro caso suspeito em Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde ela trabalha há mais de 20 anos. Depois de quase 11 meses de luta e sem ter sido contaminada, a médica, formada na Emescam, em Vitória, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid, no, na capital mineira, nesta quarta-feira (20).

"Muitos pacientes me disseram que agora que eu tomei, eles vão tomar sem medo", diz a médica, que incentiva a vacinação em massa para dar fim à pandemia. "Estamos vivendo um período de muita desinformação muita gente dizendo que não toma a chinesa de jeito nenhum. Aí, eu levo na brincadeira. Posto a foto de jacaré rsrsrs", diz Silvia, que recebeu a Coronavac nesta manhã.

Silvia Hees de Carvalho e equipe no combate à Covid-19 Crédito: Divulgação

A médica defende uma campanha para estimular as pessoas a se vacinarem. "Temos de incentivar todo mundo a tomar a vacina, sem medo. O remédio é a vacina", completa. Até o final da imunização, os pacientes devem seguir os protocolos como o uso de máscara, distanciamento social e a higiene das mãos.

A médica é filha dos professores aposentados da Ufes Regina Rodrigues Hees e José Augusto Carvalho. É casada e tem dois filhos, Lara e Davi.