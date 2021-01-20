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Idosa de 104 anos é uma das primeiras pessoas vacinadas em Colatina

Leocadina Nascimento foi a primeira idosa a ser vacinada no município, que fica na Região Noroeste do Estado. Além dela, outras duas enfermeiras de Colatina também receberam as doses da Coronavac
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 jan 2021 às 12:00

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 12:00

Leocadina Nascimento, de 104 anos, primeira idosa vacinada em Colatina, Noroeste do ES
Leocadina Nascimento, de 104 anos, primeira idosa vacinada em Colatina, Noroeste do ES Crédito: TV Gazeta Norte
Aos 104 anos, dona Leocadina Nascimento foi a primeira idosa a ser vacinada em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (20). Após ato simbólico, em que duas enfermeiras receberam as doses da Coronavac, as vacinas foram enviadas aos asilos para imunizar cerca de 68 idosos que vivem abrigados nos lares de repouso do município.
Antes de dona Leocadina, as enfermeiras Demervania de Souza, de 43 anos, e Maria da Penha, de 46, foram as primeiras pessoas de Colatina a receberem as doses da vacina. Demervania começou a carreira na área da saúde auxiliar de enfermagem, conseguiu uma bolsa em uma faculdade e iniciou os estudos. Hoje, ela atua como enfermeira no Hospital Estadual Silvio Ávidos, recebendo os pacientes com Covid-19. Já Maria da Penha é técnica de enfermagem e trabalha na Unidade de Saúde do bairro São Pedro.
Duas enfermeiras recebem as primeiras doses da vacina em Colatina
Duas enfermeiras recebem as primeiras doses da vacina em Colatina Crédito: Divulgação
A aplicação nas profissionais de saúde ocorreu em cerimônia realizado no auditório do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), dando início à  vacinação no município. Ao todo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão 1.163 doses destinadas aos que trabalham na linha de frente contra a Covid-19 e outras 68 destinadas aos idosos. 

VACINAS CHEGARAM NO NOROESTE NESTA TERÇA-FEIRA (19) 

Sob esquema especial de segurança, feito pela Polícia Militar, as primeiras doses da Coronavac chegaram a Colatina na manhã de terça-feira (19) e foram distribuídas para as outras cidades da região. 
Em Colatina, já são 13.040 casos de Covid-19 confirmados até o último boletim epidemiológico divulgado pelo município na manhã desta quarta-feira. Deste total, 12.428 pessoas foram curadas e 195 vieram a óbito. Até o momento, 56 colatinenses seguem internados.

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