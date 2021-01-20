Idosa de 104 anos é uma das primeiras pessoas vacinadas em Colatina

Leocadina Nascimento, de 104 anos, primeira idosa vacinada em Colatina, Noroeste do ES Crédito: TV Gazeta Norte

Aos 104 anos, dona Leocadina Nascimento foi a primeira idosa a ser vacinada em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (20). Após ato simbólico, em que duas enfermeiras receberam as doses da Coronavac , as vacinas foram enviadas aos asilos para imunizar cerca de 68 idosos que vivem abrigados nos lares de repouso do município.

Antes de dona Leocadina, as enfermeiras Demervania de Souza, de 43 anos, e Maria da Penha, de 46, foram as primeiras pessoas de Colatina a receberem as doses da vacina. Demervania começou a carreira na área da saúde auxiliar de enfermagem, conseguiu uma bolsa em uma faculdade e iniciou os estudos. Hoje, ela atua como enfermeira no Hospital Estadual Silvio Ávidos, recebendo os pacientes com Covid-19. Já Maria da Penha é técnica de enfermagem e trabalha na Unidade de Saúde do bairro São Pedro.

Duas enfermeiras recebem as primeiras doses da vacina em Colatina Crédito: Divulgação

A aplicação nas profissionais de saúde ocorreu em cerimônia realizado no auditório do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), dando início à vacinação no município. Ao todo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão 1.163 doses destinadas aos que trabalham na linha de frente contra a Covid-19 e outras 68 destinadas aos idosos.

VACINAS CHEGARAM NO NOROESTE NESTA TERÇA-FEIRA (19)