Vacinas chegam em Colatina e são distribuídas para o Norte e Noroeste do ES

CoronaVac, vacina contra a Covid-19, chega em Colatina, ES Crédito: TV Gazeta Norte

O primeiro carregamento com as doses da CoronaVac chegou em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , por volta das 11h desta terça-feira (19). O imunizante chegou em um caminhão, sendo que a maior parte das doses foi descarregada em Colatina e o restante seguiu para São Mateus

O caminhão com as doses das vacinas saiu, no início da manhã, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em Vitória, escoltado pela cavalaria da Polícia Militar, e foi recebido na rede de frio da Superintendência Regional de Saúde de Colatina (SRSC). Da cidade, o caminhão partiu para São Mateus, para fazer a distribuição no extremo norte do Estado.

14 MUNICÍPIOS RECEBERÃO AS VACINAS DE COLATINA A PARTIR DE QUARTA-FEIRA (20)

A partir de quarta-feira (20), as vacinas recebidas em Colatina serão divididas e levadas pela Superintendência aos 14 municípios da região: Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e Vila Pavão.

ARACRUZ VAI A VITÓRIA BUSCAR VACINAS

Representante indígena de Aracruz indo buscar vacinas em Vitória Crédito: Divulgação

Diferente dos outros municípios, Aracruz enviou uma equipe a Vitória para buscar as doses do imunizante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há a expectativa de vacinar os quase 2,8 mil indígenas, do total de 4 mil que vivem divididos nas 12 aldeias da região.

Segundo a prefeitura, a vacinação na cidade vai começar às 16h30 desta terça-feira na Aldeia Piraqueaçu. Todos os maiores de 1 8 anos serão vacinados, com exceção das mulheres grávidas.