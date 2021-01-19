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Vacinas a caminho

Vacinas chegam em Colatina e são distribuídas para o Norte e Noroeste do ES

Carregamento com doses da CoronaVac chegou no fim da manhã desta terça (19) e será encaminhado para cidades das regiões de Colatina e São Mateus
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 jan 2021 às 13:04

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 13:04

CoronaVac, vacina contra a Covid-19 chega em Colatina, ES
CoronaVac, vacina contra a Covid-19, chega em Colatina, ES Crédito: TV Gazeta Norte
O primeiro carregamento com as doses da CoronaVac chegou em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 11h desta terça-feira (19). O imunizante chegou em um caminhão, sendo que a maior parte das doses foi descarregada em Colatina e o restante seguiu para São Mateus
As vacinas chegaram de avião na segunda-feira (19) em Vitória e estão sendo sendo levadas para as demais regiões do Estado por caminhões para as Superintendências Regionais de Saúde. Na região de Colatina, serão 7.029 doses distribuídas para 14 municípios.

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O caminhão com as doses das vacinas saiu, no início da manhã, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em Vitória, escoltado pela cavalaria da Polícia Militar, e foi recebido na rede de frio da Superintendência Regional de Saúde de Colatina (SRSC). Da cidade, o caminhão partiu para São Mateus, para fazer a distribuição no extremo norte do Estado.
As doses serão armazenadas e distribuídas para os demais municípios que possuem pessoas nos grupos pré-determinados para receberem as primeiras doses da vacina: indígenas aldeados, profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência vivendo em instituições.

14 MUNICÍPIOS RECEBERÃO AS VACINAS DE COLATINA A PARTIR DE QUARTA-FEIRA (20)

A partir de quarta-feira (20), as vacinas recebidas em Colatina serão divididas e levadas pela Superintendência aos 14 municípios da região:  Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e Vila Pavão. 

ARACRUZ VAI A VITÓRIA BUSCAR VACINAS

Representante indígena de Aracruz indo buscar vacinas em Vitória
Representante indígena de Aracruz indo buscar vacinas em Vitória Crédito: Divulgação
Diferente dos outros municípios, Aracruz enviou uma equipe a Vitória para buscar as doses do imunizante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há a expectativa de vacinar os quase 2,8 mil indígenas, do total de 4 mil que vivem divididos nas 12 aldeias da região.
Segundo a prefeitura, a vacinação na cidade vai começar às 16h30 desta terça-feira na Aldeia Piraqueaçu. Todos os maiores de 1 8 anos serão vacinados, com exceção das mulheres grávidas. 
* Com informações da TV Gazeta Norte.

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