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Covid-19

Com escolta, vacinas começam a ser distribuídas para municípios do ES

Os caminhões que transportam as doses para as cidades capixabas são escoltados pela Polícia Militar. Os veículos saíram da sede da Rede de Frios, da Sesa, em Bento Ferreira, em Vitória, por volta das 8h15 desta terça-feira (19)

Publicado em 

19 jan 2021 às 08:24

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 08:24

Saída de um caminhão com destino a Cachoeiro de Itapemirim
Saída de um caminhão com destino a Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) começou, na manhã nesta terça-feira (19), a distribuir as doses da vacina contra o coronavírus aos municípios do Espírito Santo. O governo do Estado deu início, na noite dessa segunda-feira (18), à campanha de imunização, no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Os caminhões que transportam as doses para as cidades capixabas são escoltados pela Polícia. Os veículos saíram da sede da Rede de Frios, da Sesa, em Bento Ferreira, em Vitória, por volta das 8h15 desta terça-feira.  O primeiro caminhão será levado para a região Norte do Estado.
Pelo menos quatro viaturas da Polícia Militar, entre elas um veículo da cavalaria da PM, estão em frente ao prédio da secretaria estadual. Alguns carros de prefeituras, como a de Viana, também foram ao local.
Nessa segunda-feira (18), o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, falou sobre o trabalho de escolta. "A Polícia Rodoviária Federal vai acompanhar do aeroporto as vacinas até onde a Sesa determinar. O local será guarnecido pela Polícia Militar e quando for efetivado o cronograma de entrega ao interior, também a PM fará a escolta", descreveu.
De acordo com Ramalho, as doses da Coronavac serão distribuídas inicialmente para Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim. Desses municípios, as doses serão remanejadas para outras cidades.

CHEGADA DA VACINA

O primeiro lote com a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, chegou nessa segunda-feira (18) ao Espírito Santo. Ele foi transportado por um avião da Azul Linhas Aéreas. A aeronave pousou por volta das 18h20 no Aeroporto de Vitória.
Fazem parte desse primeiro grupo beneficiado 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos institucionalizados e 210 pessoas com deficiência institucionalizadas. Nesta segunda-feira (18), foi dado o pontapé inicial à campanha de vacinação no Espírito Santo, no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

Com escolta, vacinas começam a ser distribuídas para municípios do ES

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