Nesio Fernandes comemora chegada da Coronavac ao Estado Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Nésio: "Não há um calendário claro capaz de garantir imunização de toda a população em 2021"

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, voltou a defender que o Brasil abra negociação com mais laboratórios para ampliar o número de pessoas imunizadas contra a Covid-19

A declaração foi dada após o evento que deu o pontapé inicial à campanha de vacinação no Espírito Santo , na noite desta segunda-feira (18), no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Segundo o secretário, ainda não há um calendário objetivo que garanta a imunização contra a Covid-19 para toda a população ainda em 2021.

"Acreditamos que a partir de fevereiro, a Fiocruz poderá também produzir essas vacinas. Poderemos receber nas próximas semanas pouca quantidade de doses importadas da Índia. Mas, infelizmente, não há um calendário claro, uma agenda de imunização e logística capaz de garantir imunização para toda a população neste ano", afirmou.

"Seguimos lutando para que o país adquira outras vacinas" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do ES

"É importante negociar com os russos, com a Pfizer, que seja aberta uma negociação franca e explícita com a Jansen e até com a Sinopharm e outras soluções. Porque o Brasil precisa garantir a vacinação da população adulta e idosa ainda este ano. E rápido, porque a cada dia que não alcançamos a imunidade segura, mais vidas vão ser perdidas", declarou Nésio.