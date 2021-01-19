Nésio: "Não há um calendário claro capaz de garantir imunização de toda a população em 2021"
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, voltou a defender que o Brasil abra negociação com mais laboratórios para ampliar o número de pessoas imunizadas contra a Covid-19.
A declaração foi dada após o evento que deu o pontapé inicial à campanha de vacinação no Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (18), no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Segundo o secretário, ainda não há um calendário objetivo que garanta a imunização contra a Covid-19 para toda a população ainda em 2021.
"Acreditamos que a partir de fevereiro, a Fiocruz poderá também produzir essas vacinas. Poderemos receber nas próximas semanas pouca quantidade de doses importadas da Índia. Mas, infelizmente, não há um calendário claro, uma agenda de imunização e logística capaz de garantir imunização para toda a população neste ano", afirmou.
"Seguimos lutando para que o país adquira outras vacinas"
"É importante negociar com os russos, com a Pfizer, que seja aberta uma negociação franca e explícita com a Jansen e até com a Sinopharm e outras soluções. Porque o Brasil precisa garantir a vacinação da população adulta e idosa ainda este ano. E rápido, porque a cada dia que não alcançamos a imunidade segura, mais vidas vão ser perdidas", declarou Nésio.
Nesta terça-feira (19), as vacinas começam a ser distribuídas aos outros hospitais e aos municípios. Fazem parte deste primeiro grupo beneficiado 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos institucionalizados e 210 pessoas com deficiência institucionalizadas.
Idosos com 75 anos ou mais farão parte do segundo grupo a ser vacinado contra o novo coronavírus, no Espírito Santo. De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), a ordem segue o que foi estabelecido pelo plano nacional de imunização. Ele apontou ainda que existe a possibilidade de esse público já receber a dose do primeiro lote da Coronavac, que chegou ao Estado nesta segunda-feira (18).
O primeiro lote com a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, chegou nesta segunda-feira (18) ao Espírito Santo. Ele foi transportado por um avião da Azul Linhas Aéreas. A aeronave pousou por volta das 18h20 no Aeroporto de Vitória.