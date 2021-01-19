Covid-19: segunda dose da vacina será aplicada entre 14 e 28 dias no ES

Governador Renato Casagrande observa profissional da saúde ser vacinada contra Covid-19 no Hospital Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Carlos Alberto Silva

Casagrande ressaltou que a vacina da Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o instituto Butantan e que está sendo utilizada para iniciar o Plano Nacional de Imunização (PNI), requer duas aplicações. O governador destacou que, neste primeiro lote de cerca de 101 mil doses enviados ao Espírito Santo , 48 mil capixabas devem ser vacinados com as duas doses.

"Temos as duas doses. A segunda será aplicada entre 14 e 28 dias. Só neste lote de 101 mil que está aqui no Estado, já temos as duas doses para vacinar 48 mil pessoas. A vacina Coronavac exige duas doses. Por isso que quem vacina tem que cadastrar nome, endereço, tudo certinho" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

O governador ainda explicou que, neste primeiro momento, as vacinas serão aplicadas apenas através do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele afirmou também que o Estado seguirá o Plano Nacional de Imunização (PNI), que prioriza grupos como profissionais da Saúde, idosos, pessoas com deficiência e indígenas. Segundo Casagrande, não há previsão de vacinar as pessoas saudáveis e mais jovens.

Your browser does not support the video tag.

"Só o SUS aplicará a vacina. Neste momento, não há imunizadores para as empresas privadas. Vamos seguir com muita lealdade o Plano Nacional de Imunização (PNI), que considera grupos prioritários", alegou o governador.

De acordo com o Ministério da Saúde, ao todo, serão 48.246 contemplados no Espírito Santo no início da campanha de imunização, totalizando 96.492 doses. Fazem parte do primeiro grupo 42.273 profissionais da área da saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos que moram em casas de repouso e 210 pessoas com deficiência que vivem em instituições.

"Se sobrar alguma vacina dessas, já vai para os idosos. A outra leva que chegar já será para os idosos acima de 75 anos . Vamos executar aqui ao pé da letra o plano nacional de imunização", afirmou Casagrande durante evento de lançamento da campanha estadual de imunização, na noite desta segunda, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

NÃO HÁ GARANTIA DE QUE TODA A POPULAÇÃO SERÁ VACINADA ESTE ANO

Apesar da expectativa da chegada ao Brasil de 2 milhões de doses de vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, e de que a partir de fevereiro a Fiocruz poderá também produzir vacinas no país, o secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes afirmou que ainda não há uma agenda de imunização para toda a população neste ano.