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imunização contra a Covid-19

Vacinas Coronavac chegam ao ES e doses são levadas para hospital na Serra

Evento de início da vacinação será realizado assim que os imunizantes chegarem ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 jan 2021 às 19:40

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 19:40

Doses da Coronavac chegam ao ES
Doses da Coronavac chegam ao ES Crédito: Glacieri Carraretto
Após o que pareceu uma longa espera, as primeiras doses do imunizante contra a Covid-19 foram desembarcadas no Aeroporto de Vitória na tarde desta segunda-feira (18). A aeronave da Azul, que trouxe as 101.320 doses da vacina já disponibilizadas ao Estado, pousou na Capital por volta das 18h20.
Sob o olhar atento de moradores, que compareceram ao aeroporto para apreciar o momento – já considerado histórico –, caixas com a vacina foram descarregadas e embarcadas em caminhões.
Vacinas Coronavac chegam ao ES e doses são levadas para hospital na Serra
Após os imunizantes serem realocados, os veículos deixaram o aeroporto, por volta das 19h, escoltados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), até a sede da Secretária de Saúde (Sesa), em Vitória. Parte das vacinas seguirá para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde um evento que marca o início que marca o início da vacinação no Espírito Santo será realizado.
A técnica de Enfermagem Iolanda Brito, que trabalha no hospital, será a primeira a receber vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo.

A CHEGADA

TRANSFERÊNCIA DAS VACINAS PARA VITÓRIA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Polícia Militar vai escoltar vacina no interior do ES

Técnica de Enfermagem que receberá 1ª vacina era auxiliar de serviços gerais

Acompanhe: vacinas da Covid-19 seguem do aeroporto para hospital do ES

Primeiros lotes de vacina contra a Covid-19 chegam ao ES: acompanhe

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