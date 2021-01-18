Após o que pareceu uma longa espera, as primeiras doses do imunizante contra a Covid-19 foram desembarcadas no Aeroporto de Vitória na tarde desta segunda-feira (18). A aeronave da Azul, que trouxe as 101.320 doses da vacina já disponibilizadas ao Estado, pousou na Capital por volta das 18h20.
Sob o olhar atento de moradores, que compareceram ao aeroporto para apreciar o momento – já considerado histórico –, caixas com a vacina foram descarregadas e embarcadas em caminhões.
Vacinas Coronavac chegam ao ES e doses são levadas para hospital na Serra
Após os imunizantes serem realocados, os veículos deixaram o aeroporto, por volta das 19h, escoltados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), até a sede da Secretária de Saúde (Sesa), em Vitória. Parte das vacinas seguirá para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde um evento que marca o início que marca o início da vacinação no Espírito Santo será realizado.
A técnica de Enfermagem Iolanda Brito, que trabalha no hospital, será a primeira a receber vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo.