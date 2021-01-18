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Polícia Militar vai escoltar vacina no interior do ES

Militares também guardarão local onde as doses ficarão armazenadas. Trajeto será definido pela Secretaria de Estado da Saúde
Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

18 jan 2021 às 19:18

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 19:18

Primeiras caixas com a vacina sendo desembarcadas do avião
Primeiras caixas com a vacina sendo desembarcadas do avião Crédito: Berivânia Lisboa
As doses da Coronavac, vacina contra o novo coronavírus que chegaram ao Espírito Santo no início da noite desta segunda-feira (18), serão encaminhadas para as cidades do interior sob escolta da Polícia Militar. O trajeto será definido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai acompanhar as vacinas do aeroporto até onde a Sesa determinar. O local será guarnecido pela Policia Militar (PM) e, quando for efetivado o cronograma de entrega ao interior, a PM também fará a escolta", explica o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho.
A Polícia Federal, juntamente com a PRF, acompanhou a chegada da vacina no aeroporto de Vitória. Esse procedimento é o mesmo feito em todo o Brasil. As doses vieram de avião de São Paulo.
Polícia Militar vai escoltar vacina no interior do ES
Ramalho citou os municípios de ColatinaCachoeiro de ItapemirimSão Mateus  como alguns dos que receberão o imunizante no Estado. Parte permanecerá em Vitória. A distribuição é determinada pela Sesa.
Segundo o Ministério da Saúde, fazem parte do primeiro grupo que receberá a vacina no Espírito Santo 42.273 profissionais da área da saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos que moram em casas de repouso e 210 pessoas com deficiência que vivem em instituições.
(Com informações de Glacieri Carraretto/A Gazeta)

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