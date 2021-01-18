Polícia Militar vai escoltar vacina no interior do ES

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai acompanhar as vacinas do aeroporto até onde a Sesa determinar. O local será guarnecido pela Policia Militar (PM) e, quando for efetivado o cronograma de entrega ao interior, a PM também fará a escolta", explica o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho.