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Início da imunização

Primeiros lotes de vacina contra a Covid-19 chegam ao ES: acompanhe

Doses da Coronavac foram enviadas ao Estado de avião no final da tarde desta segunda-feira (18). Assista à transmissão ao vivo

Publicado em 

18 jan 2021 às 18:26

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 18:26

Já estão em solo capixaba as primeiras doses da Coronavac, que serão utilizadas para imunizar a população do Espírito Santo. O avião que trouxe as vacinas saiu do Aeroporto de Guarulhos (SP) e chegou ao Aeroporto de Vitória no final da tarde desta segunda-feira (18). Do terminal aéreo, elas seguirão para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, onde profissionais de saúde começarão a ser imunizados. O evento que marca o início da vacinação no Estado está previsto para acontecer a partir das 19h.
A Coronavac foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e, no Brasil, será produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial dela e da vacina de Oxford no domingo (17).

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