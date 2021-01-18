Primeiros lotes de vacina contra a Covid-19 chegam ao ES: acompanhe

Já estão em solo capixaba as primeiras doses da Coronavac, que serão utilizadas para imunizar a população do Espírito Santo. O avião que trouxe as vacinas saiu do Aeroporto de Guarulhos (SP) e chegou ao Aeroporto de Vitória no final da tarde desta segunda-feira (18). Do terminal aéreo, elas seguirão para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, onde profissionais de saúde começarão a ser imunizados. O evento que marca o início da vacinação no Estado está previsto para acontecer a partir das 19h.
A Coronavac foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e, no Brasil, será produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial dela e da vacina de Oxford no domingo (17).