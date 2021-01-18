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Covid-19

ES vai distribuir vacinas aos municípios a partir desta terça-feira

O Estado deve iniciar a campanha de imunização ainda nesta segunda-feira (18) no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, de acordo com o governador Renato Casagrande
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

18 jan 2021 às 10:49

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 10:49

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais que a campanha de vacinação contra a Covid-19 vai começar pelos hospitais do Estado que atendem pacientes com coronavírus.
Casagrande acompanha embarque das vacinas que serão distribuídas aos Estados Crédito: Divulgação/ Governo do ES
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou, em entrevista à CNN Brasil, que vai encaminhar as doses da vacina contra o coronavírus aos municípios do Estado a partir desta terça-feira (19). Se receber o primeiro lote das vacinas até as 15h, o governo do Estado vai iniciar a campanha de imunização ainda nesta segunda-feira (18) no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, de acordo com Casagrande.

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"(O Hospital Jayme)... é um hospital que vamos começar. A partir de amanhã vamos encaminhar para os municípios, onde os municípios vão aplicar nos profissionais das unidades de saúde, de pronto-atendimento, para os idosos que estão internados em instituições de longa permanência. Vamos aplicar o plano nacional de imunização, esperando que esse primeiro lote possa vir seguido de outros lotes", destacou o governador.
Mais cedo, o governador disse em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais que a campanha de vacinação contra a Covid-19 vai começar pelos hospitais do Estado que atendem pacientes com coronavírus.
Casagrande gravou o vídeo direto do Centro de Distribuição em São Paulo, onde estão armazenadas as Vacinas da Coronavac e onde foi realizado o evento de entrega simbólica dos imunizantes

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"Vamos começar a disponibilizar primeiro para os nossos hospitais, os hospitais que estão na linha de frente receberão imediatamente essas vacinas. Começaremos então a disponibilizar essas doses para a população capixaba, profissionais de saúde, pessoas idosas em instituições de longa permanência e indígenas. Começaremos pelos nossos hospitais que estão trabalhando nos Estados, filantrópicos e privados que estão na linha de frente do combate à pandemia", afirmou Casagrande.
Segundo o Ministério da Saúde, fazem parte desse primeiro grupo beneficiado 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos institucionalizados e 210 pessoas com deficiência institucionalizadas.
De acordo com a pasta, a logística de distribuição das vacinas será realizada com aviões e caminhões, compondo estes últimos uma frota de 100 veículos com áreas de carga refrigeradas, que até o final de janeiro aumentarão em mais 50.

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