ES vai distribuir vacinas aos municípios a partir desta terça-feira

Casagrande acompanha embarque das vacinas que serão distribuídas aos Estados Crédito: Divulgação/ Governo do ES

"(O Hospital Jayme)... é um hospital que vamos começar. A partir de amanhã vamos encaminhar para os municípios, onde os municípios vão aplicar nos profissionais das unidades de saúde, de pronto-atendimento, para os idosos que estão internados em instituições de longa permanência. Vamos aplicar o plano nacional de imunização, esperando que esse primeiro lote possa vir seguido de outros lotes", destacou o governador.

Mais cedo, o governador disse em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais que a campanha de vacinação contra a Covid-19 vai começar pelos hospitais do Estado que atendem pacientes com coronavírus.

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Casagrande gravou o vídeo direto do Centro de Distribuição em São Paulo, onde estão armazenadas as Vacinas da Coronavac e onde foi realizado o evento de entrega simbólica dos imunizantes

"Vamos começar a disponibilizar primeiro para os nossos hospitais, os hospitais que estão na linha de frente receberão imediatamente essas vacinas. Começaremos então a disponibilizar essas doses para a população capixaba, profissionais de saúde, pessoas idosas em instituições de longa permanência e indígenas. Começaremos pelos nossos hospitais que estão trabalhando nos Estados, filantrópicos e privados que estão na linha de frente do combate à pandemia", afirmou Casagrande.