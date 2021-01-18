No primeiro dia, cem são vacinados no Hospital das Clínicas

A vacinação no Hospital das Clínicas se encerrou pouco antes das 18h deste domingo (17), com o "vacinômetro" marcando cem pessoas imunizadas.
Uma delas foi a diretora de enfermagem do Instituto da Criança e do Adolescente, Simoni Pavani, 53, que se disse orgulhosa de participar desse dia histórico.
"A vacina representa a esperança. É emocionante, a gente está aguardando há muito tempo. As pessoas estão se importando com a eficácia, mas o mais importante nesse momento é que todos estejam vacinados. Temos que torcer para que todos, o mais rápido possível, possam estar conosco, vacinados."