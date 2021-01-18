Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • No primeiro dia, cem são vacinados no Hospital das Clínicas
Imunização

No primeiro dia, cem são vacinados no Hospital das Clínicas

Vacinação contra a Covid-19 no Hospital das Clínicas se encerrou pouco antes das 18h deste domingo (17)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jan 2021 às 09:33

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 09:33

Enfermeira é a primeira a receber dose da Coronavac contra a Covid
Enfermeira Monica Calazans, de 54 anos,  foi a primeira a receber dose da Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Governo do Estado de São Paulo
A vacinação no Hospital das Clínicas se encerrou pouco antes das 18h deste domingo (17), com o "vacinômetro" marcando cem pessoas imunizadas.
Uma delas foi a diretora de enfermagem do Instituto da Criança e do Adolescente, Simoni Pavani, 53, que se disse orgulhosa de participar desse dia histórico.
"A vacina representa a esperança. É emocionante, a gente está aguardando há muito tempo. As pessoas estão se importando com a eficácia, mas o mais importante nesse momento é que todos estejam vacinados. Temos que torcer para que todos, o mais rápido possível, possam estar conosco, vacinados."

Veja Também

Doria e Pazuello fazem batalha das coletivas após aprovação da vacina

Anvisa aprova por unanimidade uso emergencial de vacinas Coronavac e de Oxford

Quais as condições que terão de ser seguidas pelas vacinas emergenciais?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados