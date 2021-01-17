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Campanha de vacinação

ES receberá cerca de 100 mil doses de vacina contra a Covid-19

Quantitativo se refere à primeira leva de imunizantes que deve chegar ao Estado nesta segunda-feira (18); uso emergencial foi aprovado pela Anvisa
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 jan 2021 às 18:32

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 18:32

As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos
Ato simbólico da entrega das vacinas contra a Covid-19 acontecerá na manhã desta segunda-feira (18) em São Paulo Crédito: @8photo/Freepik
Espírito Santo receberá aproximadamente 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 já nesta segunda-feira (18). A entrega simbólica dos imunizantes está marcada para acontecer a partir das 7h, em um ato que será realizado em São Paulo (SP), no qual o governador Renato Casagrande (PSB) estará presente.
Na tarde deste domingo (17), o ministro da saúde Eduardo Pazuello já havia adiantado o cronograma e afirmado que os Estados começariam a receber as vacinas nesta data. Assim, elas serão redistribuídas aos municípios na terça-feira (19) e a vacinação terá início na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro, em todo o país.
Por meio das redes sociais, o governador Renato Casagrande garantiu que o Espírito Santo já está preparado para começar a vacinar a população, com número suficiente de seringas e agulhas. Além do planejamento logístico estruturado. Na mesma publicação, ele também comemorou a aprovação das vacinas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
autorização do uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford/AstraZeneca ocorreu no início da tarde deste domingo (17), após cerca de cinco horas de reunião e votação. Ambos os imunizantes – que têm como parceiros o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), respectivamente – foram liberados de maneira unânime. 
Em um ato simbólico feito no Hospital das Clínicas, em São Paulo, a enfermeira Mônica Calazans recebeu a primeira dose da Coronavac. Trabalhando na linha de frente de combate à pandemia, ela pertence ao grupo de risco da Covid-19 por ser obesa, diabética e hipertensa. Um enfermeiro e uma índia também receberam o imunizante.

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