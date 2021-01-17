Coronavírus: ES registra 5.506 mortes e passa de 275 mil casos

O Espírito Santo registrou mais 13 mortes e 995 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde deste domingo (17). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.506 mortes provocadas pela doença e 275.504 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 36.808 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19. Em seguida, estão Serra (34.211), Vitória (31.203) e Cariacica (22.588).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.624 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.037.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 255.526. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 836 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.