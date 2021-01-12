Secretário do ES elogia a Coronavac: "Nosso objetivo é salvar vidas"

Nésio Fernandes sobre eficácia da Coronavac Crédito: SESA | Adriana Toffetti/A7Press/Folhapress

"Ela tem eficácia superior a 50%. Tem segurança, foi desenvolvida com tecnologia conhecida, tem todas as fases com resultados bons. Qualquer vacina com eficácia acima de 50% é totalmente apta a ser utilizada em estratégias de imunização comunitária da população. É uma vacina muito boa a ser aplicada em massa nos brasileiros" Nésio Fernandes - Secretário da Saúde do ES

Nésio destacou que não é preciso haver uma competição entre as instituições, e que isso só politiza o resultado da eficácia da vacina. "Nosso interesse é salvar vidas, retomar a economia, preservar as atividades sociais e fazer com que as pessoas saiam dessa pressão e esgotamento mental que estamos vivendo", esclareceu o secretário.

Ainda sobre o índice da eficácia, Fernandes diz que o número dá segurança e que, optando pela ciência e garantindo que a vacina seja segura e com eficácia satisfatória para alcançar uma imunidade coletiva, é suficiente para ser adotada como estratégia de vacinação em massa.

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"Eu não me frustro, já tinha a expectativa de alterações no resultado de eficácia. Agora começa a fase 4, que é a aplicação na população em geral. E é possível que diversas vacinas apresentem eventos que possam levar a uma interrupção temporária ou definitiva", disse.

ARMAZENAMENTO

Nésio diz que os Estados já levam em consideração que uma situação ideal é de que a vacina tenha uma conservação em torno de 2 a 8 °C, e também a quantidade de doses necessárias para a imunização da população, seja uma ou duas doses. "Hoje, mais do que ninguém, dependemos da Anvisa para acelerar toda a análise e documentação para uso emergencial. A maioria dos Estados está preparado com seringas e outros insumos", completou.

Questionado pelo jornalista Fábio Botacin, âncora do CBN Cotidiano, Nésio afirma ainda acreditar que no final de janeiro é possível que se inicie a vacinação no Espírito Santo, mas ressalta que ainda serão pelo menos seis meses para ter uma boa quantidade de brasileiros vacinados.