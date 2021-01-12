Coronavírus: ES registra 5.384 mortes e passa de 267 mil casos

Coronavírus Crédito: Pixabay

O Espírito Santo registrou mais 31 mortes e 1.895 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) na tarde desta terça-feira (12). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.384 mortes provocadas pela doença e 267.451 pessoas infectadas.

O município de Vila Velha, com 35.782 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.

Em seguida, estão Serra (33.216), Vitória (30.675) e Cariacica (22.143). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.521 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.912.