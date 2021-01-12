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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.384 mortes e passa de 267 mil casos

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram  31 mortes e 1.895 novos casos de coronavírus em 24 horas

Publicado em 

12 jan 2021 às 17:05

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 17:05

Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou mais 31 mortes e 1.895 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta terça-feira (12). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.384 mortes provocadas pela doença e 267.451 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 35.782 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.
Em seguida, estão Serra (33.216), Vitória (30.675) e Cariacica (22.143). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.521 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.912.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 246.700. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 815 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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