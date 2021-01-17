Casagrande comemora aprovação das vacinas contra Covid-19 pela Anvisa

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), comemorou a aprovação do uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O post nas redes sociais saiu minutos depois da votação feita pelos técnicos, por volta das 15h deste domingo (17).
No texto publicado, o governador garantiu que o Estado está pronto para dar início à vacinação – com agulhas, seringas e logística necessárias – e afirmou que a aprovação da Coronavac e do imunizante de Oxford é o início do caminho para combater a pandemia do novo coronavírus.
Ambas as vacinas receberam o aval de todos os diretores da Anvisa, após uma votação que durou aproximadamente cinco horas. A Coronavac é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan; e o imunizante inglês de Oxford/AstraZeneca conta com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) no Brasil.
Por volta das 15h30, a enfermeira Mônica Calazans foi a primeira brasileira a receber uma dose da Coronavac. Aos 54 anos, ela trabalha na linha de frente de combate à pandemia e faz parte do grupo de risco por ser diabética, hipertensa e obesa. O ato simbólico contou com a participação do governador de São Paulo, João Dória (PSDB).