Enfermeira de 54 anos do Emílio Ribas será a 1ª a receber Coronavac

Mônica Calazans, enfermeira de 54 anos será a primeira brasileira a receber neste domingo (17) uma dose da vacina Coronavac Crédito: Reprodução | Arquivo pessoal

Mônica Calazans, enfermeira de 54 anos, há oito meses na linha de frente do combate ao coronavírus no Hospital Emílio Ribas, será a primeira brasileira a receber neste domingo (17) uma dose da vacina Coronavac, tão logo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize o uso emergencial da vacina contra a Covid-19.

A Anvisa aprecia o tema neste momento. A gerência técnica recomendou e a diretora relatora, Meiruze Freitas, deu o aval ao imunizante. Faltam o voto de quatro diretores.

Mônica é negra, moradora de Itaquera (zona leste), com perfil de alto risco para complicações da covid-19. Ela é obesa, hipertensa e diabética.