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Coronavírus

Anvisa forma maioria para liberar vacinas contra a Covid-19

No total, são cinco votos possíveis para o aval. O terceiro voto a favor foi do diretor da Anvisa Alex Machado Campos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2021 às 15:25

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 15:25

Anvisa aprova uso emergencial das vacinas para o combate à Covid-19
Anvisa aprova uso emergencial das vacinas para o combate à Covid-19 Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
Anvisa formou neste domingo (17) a maioria dos votos para liberar o uso emergencial das vacinas Coronavac e Orfoxd.
No total, são cinco votos possíveis para o aval. O terceiro voto a favor foi do diretor da Anvisa Alex Machado Campos. Ele foi indicado no governo Bolsonaro. Formado em direito, atuou no gabinete do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e citou o ex-ministro em seu voto. Seu nome foi uma indicação do bloco político Centrão.
O segundo a voto foi do diretor da Anvisa Romison Mota, que também se posicionou a favor da liberação do uso emergencial das vacinas do Butantan e Fiocruz, seguindo o voto da diretora e relatora Meiruze Sousa Freitas.
No voto, ele citou o grave cenário de pandemia e "indicativo de colapso" na rede de saúde como fatores que levam à aprovação. Disse também que os benefícios dos imunizantes superam os riscos.
Falta, portanto, um voto para que se forme maioria -são cinco diretores.
A diretora da Anvisa Meiruze Freitas, relatora dos dois pedidos de uso emergencial em análise na Anvisa, deu o primeiro voto a favor para o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca.
Ela fez ressalvas, porém, e disse que não é possível saber por quanto tempo perdura a proteção pela vacina Coronavac.

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