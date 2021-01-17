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Coronavírus

Anvisa devolve pedido de uso emergencial da Sputnik

Vacina é fabricada pela Rússia; segundo a Anvisa, o pedido foi devolvido porque o laboratório não apresentou os requisitos mínimos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 jan 2021 às 14:22

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 14:22

Doses da vacina Sputnik V já chegaram na Argentina
Vacinas Sputnik V Crédito: Reprodução/Twitter: @alferdez
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) devolveu o pedido de uso emergencial da Sputnik V ao laboratório responsável pela vacina. Segundo a Anvisa, o pedido foi devolvido porque o laboratório não apresentou os requisitos mínimos para que o pedido de uso emergencial pudesse ser analisado pela agência.
De acordo com a Anvisa, apenas vacinas que estejam na Fase 3 de estudos clínicos no Brasil podem solicitar permissão para uso emergencial. Esse não é o caso da Sputnik V, desenvolvida pela Rússia.
A Sputnik já solicitou pedido para que os testes de Fase 3 sejam realizados no Brasil, mas isso ainda não foi aprovado pela Anvisa, já que o laboratório responsável pela vacina não enviou informações que foram solicitadas pela agência.
A autorização para as pesquisas de Fase 3 da Sputnik foi solicitada à Anvisa no dia 31 de dezembro do ano passado. No dia 4 de janeiro deste ano, a agência constatou que faltam documentos e solicitou que o laboratório complemente as informações. A agência informou que aguarda a chegada desses dados.

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