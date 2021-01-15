Coronavírus: Barra de São Francisco adia inauguração da rua de lazer

Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Prefeitura de Barra de São Francisco

“A Prefeitura de Barra de São Francisco, em função do aumento da incidência de casos de Covid no município, comunica que fica adiado o lançamento do Projeto Rua de Lazer, previsto para ser feito a partir deste final de semana”, informou a nota.

Em função do coronavírus, Barra de São Francisco adia rua de lazer Crédito: Reprodução

O Executivo destacou que a rua de lazer será implantada “assim que houver o aval das autoridades sanitárias e se tiver segurança necessária à saúde de todos os participantes”.

A administração municipal finalizou o comunicado pedindo que as pessoas colaborem com a vida. “Use máscaras, higienize as mãos, mantenha distanciamento social e, se puder, fique em casa. Juntos, somos mais fortes. Juntos, mas com distância segura, vamos vencer essa doença”.

ENTENDA O CASO

Além das atividades de lazer, a administração municipal informou que estavam previstos shows para os domingos. A realização dos eventos tinha gerado diversos comentários negativos em uma rede social, onde o convite foi postado.

Convite foi divulgado pela rede social da Prefeitura de Barra de São Francisco Crédito: Reprodução

A medida em Barra de São Francisco representou um alerta para a possibilidade da disseminação da doença no município.

Procurada pela reportagem, a Pós-doutora em Epidemiologia pela Johns Hopkins University e professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel destacou ser temerária a realização desse tipo de atividade. “Eu acho muito inadequado nesse momento que estamos vendo um aumento no número de mortes no Espírito Santo. É muito preocupante, temerário eu diria, que tenha esse tipo de chamamento para as pessoas. É totalmente inadequado para esse momento. Não é hora de aglomeração”, afirmou a especialista.

Procurada para falar sobre a medida, a administração municipal encaminhou uma nota assinada pelo prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD). “Todo mundo já caminha e anda pelas ruas da cidade, livremente, a prefeitura está apenas criando um lugar seguro pras pessoas fazerem suas caminhadas, que fazem correndo riscos pelas estradas . As praias estão cheias e as pessoas paradas, muitos fazem festas e dançam, isso sim é aglomeração e é proibido, mas caminhar ao ar livre e de máscara é permitido. Estamos de olho e vamos fiscalizar”, afirmou na ocasião.

Questionada sobre a realização dos shows que estavam descritos no convite, o Executivo afirmou que eles não iriam acontecer no momento. Segundo a administração municipal, o evento fecharia um trecho da Avenida Jones dos Santos Neves, no Centro da cidade. De acordo com o convite, a iniciativa estava prevista para acontecer todos os sábados e domingos, e teria sua primeira edição neste final de semana, em 16 de janeiro.

CORONAVÍRUS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO