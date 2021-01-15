Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após repercussão negativa...

Coronavírus: Barra de São Francisco adia inauguração da rua de lazer

A administração municipal justificou a decisão com o aumento dos casos positivos de Covid-19 na cidade. A realização do evento tinha gerado diversos comentários negativos em uma rede social, onde o convite foi postado
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

15 jan 2021 às 18:29

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 18:29

Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES
Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Prefeitura de Barra de São Francisco
Depois de convidar a população para a rua de lazer neste final de semana, a Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, voltou atrás e anunciou o cancelamento do evento na tarde desta sexta-feira (15). Em nota, a administração municipal justificou a decisão com o aumento dos casos do novo coronavírus na cidade. A realização do evento gerou diversos comentários negativos em uma rede social, onde o convite foi postado.
“A Prefeitura de Barra de São Francisco, em função do aumento da incidência de casos de Covid no município, comunica que fica adiado o lançamento do Projeto Rua de Lazer, previsto para ser feito a partir deste final de semana”, informou a nota.
PRefeitura
Em função do coronavírus, Barra de São Francisco adia rua de lazer Crédito: Reprodução
O Executivo destacou que a rua de lazer será implantada “assim que houver o aval das autoridades sanitárias e se tiver segurança necessária à saúde de todos os participantes”.
A administração municipal finalizou o comunicado pedindo que as pessoas colaborem com a vida. “Use máscaras, higienize as mãos, mantenha distanciamento social e, se puder, fique em casa. Juntos, somos mais fortes. Juntos, mas com distância segura, vamos vencer essa doença”.

ENTENDA O CASO

Na última terça-feira (12), reportagem de A Gazeta mostrou que mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a prefeitura divulgou um convite para que a população participasse de uma rua de lazer aos finais de semana. “Você poderá convidar seus amigos e levar sua família para passear e se divertir pela avenida de nosso município”, dizia o comunicado.
Além das atividades de lazer, a administração municipal informou que estavam previstos shows para os domingos. A realização dos eventos tinha gerado diversos comentários negativos em uma rede social, onde o convite foi postado.
Convite foi divulgado pela rede social da Prefeitura de Barra de São Francisco
Convite foi divulgado pela rede social da Prefeitura de Barra de São Francisco Crédito: Reprodução
A medida em Barra de São Francisco representou um alerta para a possibilidade da disseminação da doença no município.
Procurada pela reportagem, a Pós-doutora em Epidemiologia pela Johns Hopkins University e professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel destacou ser temerária a realização desse tipo de atividade. “Eu acho muito inadequado nesse momento que estamos vendo um aumento no número de mortes no Espírito Santo. É muito preocupante, temerário eu diria, que tenha esse tipo de chamamento para as pessoas. É totalmente inadequado para esse momento. Não é hora de aglomeração”, afirmou a especialista.
Procurada para falar sobre a medida, a administração municipal encaminhou uma nota assinada pelo prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD). “Todo mundo já caminha e anda pelas ruas da cidade, livremente, a prefeitura está apenas criando um lugar seguro pras pessoas fazerem suas caminhadas, que fazem correndo riscos pelas estradas . As praias estão cheias e as pessoas paradas, muitos fazem festas e dançam, isso sim é aglomeração e é proibido, mas caminhar ao ar livre e de máscara é permitido. Estamos de olho e vamos fiscalizar”, afirmou na ocasião.
Questionada sobre a realização dos shows que estavam descritos no convite, o Executivo afirmou que eles não iriam acontecer no momento. Segundo a administração municipal, o evento fecharia um trecho da Avenida Jones dos Santos Neves, no Centro da cidade. De acordo com o convite, a iniciativa estava prevista para acontecer todos os sábados e domingos, e teria sua primeira edição neste final de semana, em 16 de janeiro.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 5.474 mortes e passa de 273 mil casos

Mundo ultrapassa marca de 2 milhões de mortes por Covid-19

CORONAVÍRUS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO

De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Barra de São Francisco contabiliza 1.857 casos confirmados do novo coronavírus. Desses, 55 morreram vítimas de complicações da doença, 1.692 são considerados curados. A taxa de letalidade na cidade é de 3%.

Veja Também

Oferta de leitos a pacientes de Manaus não compromete o ES, diz secretário

Atacante capixaba Richarlison pede doações de oxigênio para a cidade de Manaus

Colapsada, Manaus tenta importar oxigênio da Venezuela

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Barra de São Francisco Enivaldo dos Anjos ES Norte Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Relator de CPI pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados