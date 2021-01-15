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Pandemia

Mundo ultrapassa marca de 2 milhões de mortes por Covid-19

No total, 93.418 283 pessoas foram oficialmente diagnosticadas com a doença em todo o planeta, dentre as quais 2.000.905 morreram.

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 15:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jan 2021 às 15:38
Cemitério do Centro, em Vila Velha, também é administrado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
O coronavírus já matou mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo.   Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha
O mundo ultrapassou nesta sexta-feira (15), a marca de 2 milhões de mortes em decorrência do coronavírus, pouco mais de um ano após o primeiro óbito confirmado, de acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins. No total, 93.418 283 pessoas foram oficialmente diagnosticadas com a doença em todo o planeta, dentre as quais 2.000.905 morreram.
O Estados Unidos seguem como o país com o maior número de infecções (23,3 milhões) e de óbitos (389.581). A Índia vem logo em seguida em volume de diagnósticos (10,5 milhões).
O país asiático soma 151,9 mil mortes, atrás de Brasil (207.095 mortes), que tem 8.324.294 casos.

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