Richarlison mais uma vez mostrou-se solidário e pediu doações d e oxigênio aos hospitals amazonenses Crédito: Anthony Mcardle/Eveton FC

O Brasil acompanha com apreensão a situação crítica que a cidade de Manaus, capital do Amazonas, sofre há dias em relação à falta de oxigênio para suprir os hospitais do Estado no tratamento de pessoas acometidas com a covid-19.

Nesta quinta-feira (14), uma grande rede de mobilização se formou em torno do grave panorama na cidade manauara ao ponto do Governo do ES oferecer 30 leitos para pacientes do Estado do Norte do Brasil.

Your browser does not support the audio element. Atacante capixaba Richarlison pede doações de oxigênio para a cidade de Manaus -

atacante capixaba Richarlison. Diretamente da Inglaterra, onde atua pelo Everton, o atacante nascido em Quem também mobilizou ajuda, ainda que à distância foi o. Diretamente da Inglaterra, onde atua pelo Everton, o atacante nascido em Nova Venécia , pediu por meio das próprias redes sociais, doações do oxigênio ao povo amazonense, que convive com hospitais lotados e rede de atendimento perto do colapso.

Oxigênio para Manaus!! ? — Richarlison Andrade (@richarlison97) January 14, 2021

A postagem do craque capixaba, que tem quase 500 mil seguidores apenas no Twitter, foi compartilhada por quase 8 mil pessoas e recebeu aproximadamente 60 mil curtidas. Além disso, o jogador também comentou na postagem do produtor de conteúdo Whinderson Nunes, que mobilizava cilindros de oxigênio para os hospitais de Manaus.