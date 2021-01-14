ES disponibiliza 30 leitos para pacientes de Manaus com Covid-19

Transferência de paciente entubado do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo em Manaus (AM) Crédito: Edmar Barros/Futura Press/Folhapress

No post, Casagrande afiram que "o momento exige solidariedade e união dos Estados em prol das vidas humanas".

O ES está disponibilizando 30 vagas de UTI-COVID para atender pacientes do Amazonas. Temos condições de recebê-los a partir desta madrugada. O momento exige solidariedade e união dos Estados em prol das vidas humanas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 14, 2021

A informação de que o Espírito Santo teria se colocado à disposição de Manaus foi revelada já no início da tarde desta quinta-feira (14) pelo blog Painel, da Folha de São Paulo.

O Ministério da Saúde mobilizou governadores de pelo menos sete Estados para receber os pacientes e as transferências começam ainda nesta quinta-feira (14). Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, Paraíba, Maranhão e Pará são os Estados que devem desafogar o sistema de saúde de Manaus. A previsão do ministério é que 750 pacientes sejam transferidos imediatamente, com auxílio da Força Aérea Brasileira (FAB)

Os dados do consórcio de veículos de imprensa, atualizados às 13h desta quinta (14), mostram que o Estado do Amazonas registra alta na média móvel de mortes, assim como Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Amapá, Tocantins, Ceará, Pernambuco e Sergipe. Ceará tem a maior alta na média móvel nos últimos sete dias, com 246%. Em segundo lugar está Amazonas com 183%.

“AJUDA NÃO COMPROMETE ATENDIMENTO NO ES”

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que a partir desta madrugada o Espírito Santo já terá condições de receber os primeiros pacientes de Covid-19 vindos de Manaus, no Amazonas, onde a falta de oxigênio já foi a responsável pela morte de muitas pessoas.

De acordo com Nésio, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves deve receber os primeiros 22 pacientes, que serão atendidos nas UTIs capixabas. Os pacientes serão trazidos pela Força Aérea Brasileira (FAB).

O Estado conta hoje com 150 leitos de UTI disponíveis e as vagas oferecidas a Manaus representam 20% deste total. Nésio garantiu que a ajuda humanitária não irá comprometer o atendimento aos capixabas.

“Temos condições plenas de poder atender qualquer paciente em solo capixaba que seja acometido pela Covid. O gesto de solidariedade do nosso Estado não compromete a garantia do acesso no Espírito Santo aos pacientes atingidos pela pandemia”, assinalou.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não recebeu um retorno do Amazonas sobre quando os pacientes virão para o Estado.

No início da noite desta quinta-feira (14), o secretário Nésio Fernandes também divulgou um vídeo para falar sobre a transferência de pacientes de Manaus para o Espírito Santo.