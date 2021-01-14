Saúde diz que distribuirá vacinas por aviões e veículos refrigerados

Caberá neste domingo (17) a cinco membros da Anvisa a autorização de uso emergencial das vacinas. Crédito: Pixabay

O carregamento será feito de forma conjunta com o Ministério da Defesa. As Forças Armadas darão apoio para garantir a segurança no transporte das doses pelo Brasil.

O Ministério da Saúde terá o apoio da Azul e da Associação Brasileira de Empresas Aéreas por meio das companhias aéreas Gol, Latam e Voepass para a logística de transporte gratuito da vacina.

Já o transporte terrestre contará com uma frota de cem veículos com baús refrigerados que pode aumentar para 150 veículos até o final de janeiro. Toda frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite.

"A vacina será distribuída de forma equitativa e proporcional a todos os estados brasileiros em até cinco dias após aval da Anvisa. A logística de distribuição das vacinas até os estados será realizada via aérea e rodoviária", disse em nota.

Segundo a Anvisa, no encontro de domingo os diretores deverão analisar os dados de relatório elaborado pela área técnica sobre os dois pedidos.

A partir desse parecer, o grupo decidirá se liberará ou não a aplicação das vacinas. A decisão ocorre por votação. O encontro está previsto para ocorrer na parte da manhã e será transmitido no canal do YouTube.

A necessidade de reunião entre os diretores se dá porque se trata de uso emergencial e em caráter excepcional das vacinas -no caso de pedidos de registro, a decisão cabe apenas à área técnica.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta quinta-feira (14) a prefeitos que a vacinação contra a Covid começará no dia 20 de janeiro, quarta-feira, às 10h.

No encontro, Pazuello disse ainda que a previsão da pasta é ter 8 milhões de doses ainda neste mês. O montante equivale às doses importadas pelo Butantan e Fiocruz e cuja liberação para uso emergencial deve ser decidida pela Anvisa.