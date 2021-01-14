Vacinação no país deve começar em 20 de janeiro, diz Pazuello a prefeitos

O ministro afirmou aos prefeitos que as doses da vacina da Oxford/AstraZeneca devem chegar aos estados na próxima segunda-feira (18). Pazuello repetiu aos presentes que 8 milhões de doses de vacinas devem estar disponíveis em janeiro, sendo 2 milhões do modelo de Oxford/AstraZeneca e 6 milhões da Coronavac. Estes imunizantes serão entregues no Brasil pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan, respectivamente.