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FAB deve levar 750 pacientes de Covid-19 de Manaus para outros Estados

O Ministério da Saúde mobilizou governadores de sete estados para receber pacientes de Covid-19 transferidos do Amazonas. Espírito Santo também se dispõe a receber pacientes

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 16:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jan 2021 às 16:01
Transferência de paciente entubado do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo na manhã desta segunda-feira (28) em Manaus (AM)
Transferência de paciente entubado do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo  Crédito: Edmar Barros/Futura Press/Folhapress
O Ministério da Saúde mobilizou governadores de pelo menos sete estados para receber pacientes de Covid-19 transferidos do Amazonas.
Os traslados começam ainda nesta quinta-feira (14), segundo Wellington Dias (PT-PI). Os primeiros pacientes chegam a Teresina no início da noite.
Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, Paraíba, Maranhão e Pará também devem receber pacientes. A previsão dada pelo ministério aos governadores é da necessidade de transferência imediata de 750 pacientes.
Até estados mais distantes, como Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estão se dispondo a receber pacientes.
Segundo Dias, embora os governadores e o Ministério da Saúde, já estejam enviando materiais e oxigênio, falta capacidade de atendimento em Manaus de profissionais de saúde, condições técnicas e de equipamentos.

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