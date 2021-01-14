FAB deve levar 750 pacientes de Covid-19 de Manaus para outros Estados

Transferência de paciente entubado do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo Crédito: Edmar Barros/Futura Press/Folhapress

O Ministério da Saúde mobilizou governadores de pelo menos sete estados para receber pacientes de Covid-19 transferidos do Amazonas.

Os traslados começam ainda nesta quinta-feira (14), segundo Wellington Dias (PT-PI). Os primeiros pacientes chegam a Teresina no início da noite.

Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, Paraíba, Maranhão e Pará também devem receber pacientes. A previsão dada pelo ministério aos governadores é da necessidade de transferência imediata de 750 pacientes.

Até estados mais distantes, como Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estão se dispondo a receber pacientes.