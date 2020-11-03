Richarlison pede justiça por Mariana Ferrer nas redes sociais

Richarlison se posicionou nas redes sociais Crédito: Everton/Divulgação

O caso da influenciadora digital Mariana Ferrer tomou uma proporção muito grande nas redes sociais. O julgamento teve sentença inédita, com uma classificação de que o ato do empresário André de Camargo Aranha contra a jovem foi estupro culposo, crime que não está previsto na lei brasileira. Diante disso, o jogador capixaba Richarlison se manifestou nas redes sociais na tarde desta terça-feira (03) pedindo justiça para a influencer.

Em sua conta oficial no Twitter, Richarlison, atacante do Everton (Inglaterra) e da Seleção Brasileira, postou a hashtag #justicapormariferrer e também compartilhou uma publicação da atriz Bruna Marquezine, que ficou irritada com a tese do promotor Thiago Carriço de Oliveira e a decisão do juiz do caso.

Após Richarlison, outros jogadores também se engajaram na causa. Ex-Flamengo, Reinier, que atualmente está no Borussia Dortmund, compartilhou o mesmo comentário com relação ao fato. No Brasil, o jogador do Internacional João Peglow também pediu justiça pelo caso da influenciadora. Além disso, destaca que "não existe estupro culposo".

O CASO

O empresário André de Camargo Aranha foi acusado de estuprar a promoter de 23 anos durante uma festa em 2018. Inicialmente, Aranha havia sido condenado pelo promotor Alexandre Piazza por estupro de vulnerável, quando a vítima está sob efeitos de entorpecentes ou álcool e não é capaz de consentir ou se defender. Ele também solicitou a prisão preventiva do acusado, que foi aceita pela Justiça, mas foi derrubada em segunda instância pela defesa de Aranha.