Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Posicionamento

Richarlison pede justiça por Mariana Ferrer nas redes sociais

Caso da influencer teve sentença inédita, com uma classificação de que o ato do empresário André de Camargo Aranha contra a jovem foi estupro culposo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 18:58

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 18:58

Richarlison
Richarlison se posicionou nas redes sociais Crédito: Everton/Divulgação
O caso da influenciadora digital Mariana Ferrer tomou uma proporção muito grande nas redes sociais. O julgamento teve sentença inédita, com uma classificação de que o ato do empresário André de Camargo Aranha contra a jovem foi estupro culposo, crime que não está previsto na lei brasileira. Diante disso, o jogador capixaba Richarlison se manifestou nas redes sociais na tarde desta terça-feira (03) pedindo justiça para a influencer. 
Em sua conta oficial no Twitter, Richarlison,  atacante do Everton (Inglaterra) e da Seleção Brasileira, postou a hashtag #justicapormariferrer e também compartilhou uma publicação da atriz Bruna Marquezine, que ficou irritada com a tese do promotor Thiago Carriço de Oliveira e a decisão do juiz do caso. 

Veja Também

Atacante capixaba Richarlison é diferenciado dentro e fora de campo

Richarlison promete camisa oficial a fã que posou com uniforme de sacola

Após Richarlison, outros jogadores também se engajaram na causa.  Ex-Flamengo, Reinier, que atualmente está no Borussia Dortmund, compartilhou o mesmo comentário com relação ao fato. No Brasil, o jogador do Internacional João Peglow também pediu justiça pelo caso da influenciadora. Além disso, destaca que "não existe estupro culposo".

O CASO 

O empresário André de Camargo Aranha foi acusado de estuprar a promoter de 23 anos durante uma festa em 2018. Inicialmente, Aranha havia sido condenado pelo promotor Alexandre Piazza por estupro de vulnerável, quando a vítima está sob efeitos de entorpecentes ou álcool e não é capaz de consentir ou se defender. Ele também solicitou a prisão preventiva do acusado, que foi aceita pela Justiça, mas foi derrubada em segunda instância pela defesa de Aranha. 
Houve uma troca de promotores do caso, saindo Piazza e entrando Thiago Carriço de Oliveira, que em suas alegações finais veio com a tese do estupro sem intenção. O juiz Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, concordou com a tese de Oliveira e absolveu Aranha.

Veja Também

Coronavírus: Richarlison distribui 500 cestas básicas em Nova Venécia

Richarlison retira apoio ao ex-BBB Prior após saber de acusações de estupro

Richarlison doa chuteira a leilão e lucro será usado no combate ao Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico
Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados