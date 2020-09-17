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Capixaba faz sucesso

Richarlison promete camisa oficial a fã que posou com uniforme de sacola

Na noite de quarta-feira (16), a mãe compartilhou imagens do filho usando um uniforme improvisado e até comemorando gol com a 'dança do pombo'

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 19:17
Richarlison é destaque do Everton-ING e da Seleção Brasileira
Richarlison é destaque do Everton-ING e da Seleção Brasileira Crédito: Site Oficial do Everton
Após compartilhar nas redes sociais a imagem de um fã que improvisou um uniforme de futebol feito com sacola plástica, o atleta capixaba Richarlison prometeu enviar uma camisa oficial do Everton, da Inglaterra, clube onde joga. O garoto foi notado pelo jogador na noite desta quarta-feira (16), após a mãe registrar a improvisação.
Richarlison promete camisa oficial a fã que posou com uniforme de sacola
Nas fotos dá pra ver que o menino teve o cuidado de desenhar o número 7 e escrever o nome do capixaba, que também atua pela Seleção Brasileira. A mãe registrou até a famosa "dança do pombo", maneira como o atleta comemora seus gols.
Pouco tempos após o compartilhamento, os fãs chamaram a atenção de Richarlison, que garantiu o presente. "Já mandei mensagem no privado", disse o capixaba de Nova Venécia.

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