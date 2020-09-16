Richarlison compartilha foto de pequeno fã com camisa feita de sacola

Não é a primeira vez que um compartilhamento, curtida ou interação do jogador capixaba Richarlison chama atenção nas redes sociais. No início da noite desta quarta-feira (16), o jogador do Everton, da Inglaterra, compartilhou fotos e um vídeo de um pequeno torcedor vestindo uma camisa feita com uma sacola plástica, mas nos mesmos moldes de um uniforme oficial: com direito ao nome do craque e o número 7, usado no clube.
Nas imagens compartilhadas pela mãe, a criança ainda aparece fazendo a famosa comemoração "dança do pombo". Richarlison já celebrou gols pelo Everton e até pela Seleção Brasileira com a dança que tomou conta da internet em 2018.
O atleta usou o Twitter e o Instagram para exibir o carinho demonstrado pelo fã. Nos comentários, muitos pediram que o jogador enviasse uma camisa ao menino. Mas até a publicação dessa matéria, o atacante capixaba ainda não tinha respondido aos pedidos.
ATENTO A TUDO QUE ACONTECE
Ainda nas redes sociais, que somam mais de três milhões de seguidores, o capixaba natural de Nova Venécia já abordou temas como investimento na ciência e até destruição da natureza.
Em abril, o craque anunciou que era "embaixador da USP Vida", uma das faculdades mais importantes do país e que ajuda no combate à Covid-19. Na segunda (14), Richarlison compartilhou uma reportagem sobre ajuda ao Pantanal, bioma que vem sofrendo com queimadas.