Richarlison compartilha foto de pequeno fã com camisa feita de sacola

Nas imagens compartilhadas pela mãe, a criança ainda aparece fazendo a famosa comemoração "dança do pombo". Richarlison já celebrou gols pelo Everton e até pela Seleção Brasileira com a dança que tomou conta da internet em 2018.

O atleta usou o Twitter e o Instagram para exibir o carinho demonstrado pelo fã. Nos comentários, muitos pediram que o jogador enviasse uma camisa ao menino. Mas até a publicação dessa matéria, o atacante capixaba ainda não tinha respondido aos pedidos.