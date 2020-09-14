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Pés no chão

Real Noroeste avança na Série D, mas precisa melhorar para a fase de grupos

Momento do time capixaba é para comemorar o resultado, entretanto precisa corrigir erros para encarar adversários melhores na próxima fase

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 06:00

Públicado em 

14 set 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Real Noroeste está classificado para a fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro
Real Noroeste está classificado para a fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Rafael Wilson /ACS Prefeitura
O Real Noroeste está classificado para a fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Aquidauanense na tarde deste domingo (13), o time merengue alcançou seu primeiro objetivo. Conquista importante, principalmente por ajudar o futebol capixaba a somar pontos no Ranking da CBF para tentar garantir uma segunda vaga na Copa do Brasil, mas que também revela o que precisa ser corrigido para a sequência na competição nacional.
Com a classificação, o time capixaba se junta a Águia Negra-MS, Aparecidense-GO, Goianésia, Goiânia, Operário VG, União Rondonópolis e Vitória, no Grupo 5 da Série D. No próximo fim de semana, o Real Noroeste já volta a campo.

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No jogo de ida, o Real teve boa posse de bola, mas não teve a criatividade necessária para furar a defesa rival. Contou com dois gols contra do adversário. Quando criou, faltou qualidade na definição. O time capixaba conseguiu chegar ao terceiro gol apenas quando o jovem time rival cansou. Já na partida de volta, vendo o adversário ser obrigado a sair para o jogo, os capixabas agrediram menos, mas desta vez foram cirúrgicos para matar o jogo. Destaque para Aloísio que marcou dois gols.
O setor defensivo precisa estar mais ligado nas jogadas de velocidade. No jogo deste domingo (13), por exemplo, o Real Noroeste sofreu um gol em rápido contra-ataque, em que um defensor marcou Gabriel, que fez a primeira finalização, enquanto outros dois ficaram atentos a bola, mas não a Bruno Chaves, que estava sozinho para aproveitar o rebote.
Real Noroesteb buscou a virada fora de casa
Real Noroeste buscou a virada fora de casa Crédito: MyCujoo/ Reprodução
O futebol apresentado até aqui foi suficiente para superar esta fase. Mas muito pobre para quem não parou de treinar durante a pandemia e encarou um time que foi montado com jogadores de categoria de base e que teve apenas 13 dias de preparação para o confronto. O Real Noroeste vai precisar de muito mais organização para bater de frente com os adversários da fase de grupos. 
Os placares em 3 a 1 sugerem que o Real teve facilidade nas partidas. Porém, não foi o que aconteceu. O jovem elenco do Aquidauanense chegou a complicar a situação em alguns momentos para o time capixaba. Mas eles esbarraram nas próprias limitações como pouca experiência e desgaste físico. Além de marcarem dois gols contra no jogo de ida. Se diante de um time despreparado, os Merengues tiveram dificuldades, imagine contra equipes melhores.  
É claro que o momento é de comemorar a classificação. Mas também de trazer as reflexões necessárias sobre o desempenho da equipe e buscar alternativas para ajustar o que não teve o desempenho esperado nos primeiros dois jogos. O desafio agora será mais complicado.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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