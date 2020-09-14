Real Noroeste avança na Série D, mas precisa melhorar para a fase de grupos

Real Noroeste está classificado para a fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Rafael Wilson /ACS Prefeitura

O Real Noroeste está classificado para a fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro . Com a vitória por 3 a 1 sobre o Aquidauanense na tarde deste domingo (13), o time merengue alcançou seu primeiro objetivo. Conquista importante, principalmente por ajudar o futebol capixaba a somar pontos no Ranking da CBF para tentar garantir uma segunda vaga na Copa do Brasil, mas que também revela o que precisa ser corrigido para a sequência na competição nacional.

Com a classificação, o time capixaba se junta a Águia Negra-MS, Aparecidense-GO, Goianésia, Goiânia, Operário VG, União Rondonópolis e Vitória, no Grupo 5 da Série D. No próximo fim de semana, o Real Noroeste já volta a campo.

No jogo de ida, o Real teve boa posse de bola, mas não teve a criatividade necessária para furar a defesa rival. Contou com dois gols contra do adversário. Quando criou, faltou qualidade na definição. O time capixaba conseguiu chegar ao terceiro gol apenas quando o jovem time rival cansou. Já na partida de volta, vendo o adversário ser obrigado a sair para o jogo, os capixabas agrediram menos, mas desta vez foram cirúrgicos para matar o jogo. Destaque para Aloísio que marcou dois gols.

O setor defensivo precisa estar mais ligado nas jogadas de velocidade. No jogo deste domingo (13), por exemplo, o Real Noroeste sofreu um gol em rápido contra-ataque, em que um defensor marcou Gabriel, que fez a primeira finalização, enquanto outros dois ficaram atentos a bola, mas não a Bruno Chaves, que estava sozinho para aproveitar o rebote.

Real Noroeste buscou a virada fora de casa Crédito: MyCujoo/ Reprodução

O futebol apresentado até aqui foi suficiente para superar esta fase. Mas muito pobre para quem não parou de treinar durante a pandemia e encarou um time que foi montado com jogadores de categoria de base e que teve apenas 13 dias de preparação para o confronto. O Real Noroeste vai precisar de muito mais organização para bater de frente com os adversários da fase de grupos.

Os placares em 3 a 1 sugerem que o Real teve facilidade nas partidas. Porém, não foi o que aconteceu. O jovem elenco do Aquidauanense chegou a complicar a situação em alguns momentos para o time capixaba. Mas eles esbarraram nas próprias limitações como pouca experiência e desgaste físico. Além de marcarem dois gols contra no jogo de ida. Se diante de um time despreparado, os Merengues tiveram dificuldades, imagine contra equipes melhores.