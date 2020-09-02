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A Gazeta terá programa de esportes ao vivo no Facebook: "Isolou"

Transmitido na página Gazeta Esportes às segundas e sextas-feiras, às 14h, atração trará conteúdo sobre os principais destaques do esporte capixaba

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 06:00

Públicado em 

02 set 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Isolou: programa de esportes no Facebook
Isolou: programa de esportes no Facebook Crédito: Infografia/A Gazeta
Times capixabas à beira da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, atletas treinando em Portugal de olho em uma vaga nas Olimpíadas de Tóquiopugilista invicto e evento de MMA batendo à porta. Não faltam atrações para os amantes do esporte no Espírito Santo. Com o objetivo de dar mais espaço aos destaques locais, A Gazeta criou o “Isolou”, o programa que respeita todos os protocolos para não ser infectado pelo coronavírus, mas que vai ficar em cima do lance nos principais acontecimentos esportivos no Estado. 
O programa será transmitido ao vivo na página Gazeta Esportes, no Facebook, às segundas e sextas-feiras, sempre às 14h. À frente da atração estará a equipe de esportes de A Gazeta e do GE Espírito Santo, composta por Filipe Souza (este colunista que vos fala), Sidney Novo, editor do GE ES, e dos repórteres Emanuela Afonso e Richard Pinheiro.

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A estreia, marcada para esta sexta-feira (04) vai trazer os destaques do Real Noroeste e do Vitória no aquecimento para a Série D, do Jacara Fight, evento de MMA, que acontece neste sábado (05) na arena da LC Team, em Jacaraípe, na Serra, e muito mais. Notícia, bastidores e opinião vão dar o tom ao programa. 
 “Até hoje não tínhamos um espaço de debate sobre o futebol capixaba, nos veículos on-line da imprensa local. Por isso, o programa chega para preencher uma lacuna na cobertura do sobre o assunto. Vamos conversar sobre a Série D, o Brasileirão Feminino, a sequência do Campeonato Capixaba... Assunto e bastidores não vão faltar”, afirmou Sidney Novo, editor do GE ES. 
Já o repórter Richard Pinheiro destacou a relevância desse espaço de debate.“Acredito que o programa chega com uma pegada diferente do que vem sendo praticado, com gente que vive realmente o dia a dia dos clubes, que produz conteúdo diário sobre o futebol capixaba, e que tem propriedade para falar sobre o assunto. A expectativa é grande pra promover bons debates e discutir a fundo os nossos clubes e jogadores, sem aquele 'oba-oba', mas com muita informação de verdade e opinião forte”. 
"Isolou" vai trazer os destaques do esporte capixaba Crédito: Gazeta Esportes/Reprodução
Caçula da equipe, Emanuela Afonso também está empolgada com esta nova jornada. "É muito importante termos este espaço para debatermos o esporte local.  Vamos trazer conteúdo diferenciado, com uma boa dose de descontração. Estaremos abertos a participação do internauta, que poderá interagir conosco em tempo real durante o programa. Vem coisa boa por aí", ressaltou. 
Anote o horário a data e o horário aí na sua agenda e não perca. É nesta sexta-feira (04), às 14h. O nosso encontro está marcado. Pode chegar e fazer parte desse programa conosco. Vamos juntos!

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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