A Gazeta terá programa de esportes ao vivo no Facebook: "Isolou"

Isolou: programa de esportes no Facebook Crédito: Infografia/A Gazeta

A estreia, marcada para esta sexta-feira (04) vai trazer os destaques do Real Noroeste e do Vitória no aquecimento para a Série D, do Jacara Fight, evento de MMA, que acontece neste sábado (05) na arena da LC Team, em Jacaraípe, na Serra, e muito mais. Notícia, bastidores e opinião vão dar o tom ao programa.

“Até hoje não tínhamos um espaço de debate sobre o futebol capixaba, nos veículos on-line da imprensa local. Por isso, o programa chega para preencher uma lacuna na cobertura do sobre o assunto. Vamos conversar sobre a Série D, o Brasileirão Feminino, a sequência do Campeonato Capixaba... Assunto e bastidores não vão faltar”, afirmou Sidney Novo, editor do GE ES.

Já o repórter Richard Pinheiro destacou a relevância desse espaço de debate.“Acredito que o programa chega com uma pegada diferente do que vem sendo praticado, com gente que vive realmente o dia a dia dos clubes, que produz conteúdo diário sobre o futebol capixaba, e que tem propriedade para falar sobre o assunto. A expectativa é grande pra promover bons debates e discutir a fundo os nossos clubes e jogadores, sem aquele 'oba-oba', mas com muita informação de verdade e opinião forte”.

"Isolou" vai trazer os destaques do esporte capixaba Crédito: Gazeta Esportes/Reprodução

Caçula da equipe, Emanuela Afonso também está empolgada com esta nova jornada. "É muito importante termos este espaço para debatermos o esporte local. Vamos trazer conteúdo diferenciado, com uma boa dose de descontração. Estaremos abertos a participação do internauta, que poderá interagir conosco em tempo real durante o programa. Vem coisa boa por aí", ressaltou.