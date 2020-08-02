Curado da Covid-19, nadador capixaba João Gomes Jr. vai treinar em Portugal

João Gomes Jr. está recuperado da Covid-19 Crédito: Igo Bione/Pinheiros

Defensor das medidas de distanciamento social no combate ao novo coronavírus, e que se prontificou até em fazer um vídeo para incentivar às pessoas a ficarem em casa , João testou positivo, mas procurou manter a tranquilidade.

Quando eu recebi o resultado do teste de Covid tive uma sensação meio estranha. Mas eu fiquei mais preocupado em ter transmitido para alguém. Porque eu não tive muitos sintomas. Senti, durante menos de um dia, a perda de olfato e de paladar. No início da pandemia participei de um vídeo pedindo às pessoas para ficarem em casa, e fiz isso também. Mas mesmo tomando todo o cuidado possível, a gente tá sujeito a ser contaminado, contou João.

Após cumprir quarentena, o nadador capixaba realizou um novo exame e desta vez testou negativo. Ele agora se prepara para encontrar a delegação brasileira em Portugal no dia 08 de agosto.Não fui no primeiro grupo, mas vou na segunda leva que vai contar com atletas da natação e da maratona aquática. Já estou apto a fazer minhas atividades e terei a oportunidade de treinar em Portugal, comemorou o atleta do Pinheiros-SP.

Eu vinha antes da pandemia numa crescente boa de treinos. Foi estranho ter que parar. Estava quase entrando na fase de polimento para competir, e vinha muito bem. Estava preparado para nadar a seletiva. Mas é isso. Ganhamos mais um ano de preparação. Agora é manter a cabeça no lugar, retomar tudo de novo para nadar a seletiva no ano que vem e se classificar para os Jogos.

OTIMISMO COM VACINA PARA COVID-19 E REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS