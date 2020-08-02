Curado da Covid-19, nadador capixaba João Gomes Jr. vai treinar em Portugal

Sem tempo para frustração. Diagnosticado com Covid-19 no dia 14 de julho, o nadador capixaba João Gomes Jr. já está curado da doença e agora se prepara para embarcar a Portugal, onde vai acompanhar a delegação brasileira nos treinos que visam a a Olimpíada de Tóquio, que está prevista para o dia 23 de julho de 2021.
Defensor das medidas de distanciamento social no combate ao novo coronavírus, e que se prontificou até em fazer um vídeo para incentivar às pessoas a ficarem em casa, João testou positivo, mas procurou manter a tranquilidade.
Quando eu recebi o resultado do teste de Covid tive uma sensação meio estranha. Mas eu fiquei mais preocupado em ter transmitido para alguém. Porque eu não tive muitos sintomas. Senti, durante menos de um dia, a perda de olfato e de paladar. No início da pandemia participei de um vídeo pedindo às pessoas para ficarem em casa, e fiz isso também. Mas mesmo tomando todo o cuidado possível, a gente tá sujeito a ser contaminado, contou João.
Após ser infectado com o coronavírus, João teve que cumprir quarentena e ficou impossibilitado de viajar com a seleção de natação, no dia 17 de julho, à cidade de Rio Maior, em Portugal, destino escolhido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para enviar atletas brasileiros que estão na disputa por uma vaga olímpica, e também aqueles que se garantiram nos Jogos, já que no Brasil os treinos de alto rendimento não estão totalmente liberados por conta dos números alarmantes da pandemia.
Após cumprir quarentena, o nadador capixaba realizou um novo exame e desta vez testou negativo. Ele agora se prepara para encontrar a delegação brasileira em Portugal no dia 08 de agosto.Não fui no primeiro grupo, mas vou na segunda leva que vai contar com atletas da natação e da maratona aquática. Já estou apto a fazer minhas atividades e terei a oportunidade de treinar em Portugal, comemorou o atleta do Pinheiros-SP.
Nome de peso da natação brasileira, João foi quinto colocado nos 100 metros peito nos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016 e tem duas medalhas em mundiais. Em abril deste ano, o capixaba iria competir na seletiva olímpica para Tóquio no dia 20 de abril, no Rio de Janeiro. Aos 24 anos, João acredita que estava em grande forma para nadar, mas agora quer manter os esforços e a cabeça no lugar para seguir bem em mais um ano de preparação.
Eu vinha antes da pandemia numa crescente boa de treinos. Foi estranho ter que parar. Estava quase entrando na fase de polimento para competir, e vinha muito bem. Estava preparado para nadar a seletiva. Mas é isso. Ganhamos mais um ano de preparação. Agora é manter a cabeça no lugar, retomar tudo de novo para nadar a seletiva no ano que vem e se classificar para os Jogos.
OTIMISMO COM VACINA PARA COVID-19 E REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS
Presidente do comitê organizador dos Jogos de Tóquio, Yoshiro Mori revelou, em entrevista a um canal japonês, que a Olimpíada de Tóquio pode ser cancelada se a pandemia do novo coronavírus não for controlada em boa parte do mundo. Entretanto, João Gomes permanece otimista com a realização dos Jogos.
Estão falando que os Jogos podem não acontecer em 2021, mas eu não penso nisso. Tento me manter acreditando o máximo possível e sonhando que os Jogos vão acontecer em 2021. Acredito nos órgãos competentes, que vão correr para solucionar essa pandemia o mais rápido possível. É um problema de apelo mundial, o mundo se uniu pra tentar criar uma vacina. Tudo deve correr bem e poderemos voltar, no ano que vem, a dar glórias para o Brasil nas competições.