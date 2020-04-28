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Olimpíadas

Tóquio-2020 pode ser cancelado se pandemia não for controlada

A pandemia forçou um primeiro adiamento dos Jogos Olímpicos, quando a data de abertura foi remarcada para o dia 23 de julho de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 10:37

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 10:37

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados para 2021, serão cancelados se a pandemia do novo coronavírus não for controlada no mundo, disse o presidente do Comitê Organizador, Yoshiro Mori, em uma entrevista ao jornal japonês Nikkan Sports nesta terça-feira (28). O dirigente explicou que a Olimpíada não pode ser adiada novamente.
Na última quinta-feira (23), o presidente do Comitê Organizador já havia enfatizado que "pensando nos atletas e nos problemas que isso colocaria para a organização, é tecnicamente difícil adiá-lo dois anos". A pandemia forçou um primeiro adiamento dos Jogos Olímpicos, quando a data de abertura foi remarcada para o dia 23 de julho de 2021.
Yoshiro Mori disse que a batalha contra o coronavírus é uma "luta contra um inimigo invisível" e lembrou que, até hoje, o evento esportivo só foi cancelado devido à guerra. "Se a pandemia for controlada com sucesso, organizaremos as Olimpíadas em paz no próximo ano", disse o dirigente. "A humanidade aposta nisso".
Os organizadores e o governo japonês insistem que a Olimpíada pode ser uma oportunidade para mostrar o triunfo do mundo sobre o novo coronavírus, mas há quem pense que o atraso de um ano não é suficiente. Será "extremamente difícil" sediar os Jogos no próximo ano se uma vacina não for descoberta, alertou o presidente da Associação Médica do Japão, Yoshitake Yokokura.
Na semana passada, um médico especialista japonês, que criticou a resposta do país ao coronavírus, disse estar "muito pessimista" com a possibilidade de que a Olimpíada possa ser realizada em 2021. Por enquanto, o Japão já registrou pouco mais de 13 mil casos de pessoas contaminadas com a covid-19 e cerca de 400 mortos.

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