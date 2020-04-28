'Deixar de pagar pensão não é opção', afirma advogada do ES

Pensão alimentícia é um assunto delicado e em tempos de pandemia de coronavírus precisa ainda de mais sacrifícios por conta dos pais e responsáveis pelos filhos Crédito: Divulgação

Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (28). pandemia do novo coronavírus provoca uma crise financeira que tem dificultado a vida de muita gente, atrapalhando muitos a pagar as contas, fazer compras e também a manter em dia as pensões alimentícias  o que é obrigação dos pais ou responsáveis, mas o aperto nos rendimentos tem tornado tudo difícil. No entanto, deixar de arcar com este último compromisso não é uma opção a ser considerada, segundo afirmou advogada especialista em direito da família em entrevista ao, da, na manhã desta terça-feira (28).

O tema é delicado, porém a pensão alimentícia deve ser tratada como uma obrigação e não uma conta, afinal trata-se de algo que influi diretamente na vida dos filhos. Para ajudar os pais a como driblar a dificuldades momentâneas, a professora e advogada Paula Ferraço Fittipaldi, especialista em direito da família, aponta como proceder nessa situação.

"O primeiro pensamento é saber que para um problema difícil não existe uma resolução fácil. Então é preciso entender que o pagamento da pensão alimentícia é voltado à sobrevivência e ao sustento do filho. Não é um valor pago de forma exagerada ou acessória, é um valor principal. Essa importância deve ser dada ao filho, pensada nele, afinal é ele quem precisa ser cuidado e alimentado. Momentos de pandemia são extraordinários e não há uma cartilha ou uma receita de como fazer, então é preciso que todas as partes envolvidas nesse processo reveja o próprio posicionamento de vida, a postura para que se volte a importância necessária à sobrevivência do filho", explicou.

DEIXAR DE PAGAR?

O cenário torna-se ainda mais complicado para as famílias onde os pais perderam o emprego, ainda assim a orientação é manter a pensão, detalha a especialista.

Paula Ferraço Fittipaldi é professora e advogada especializada em direito da família Crédito: Divulgação/FDV

"Não se deve deixar de pagar a pensão alimentícia. Para se deixar de pagar, é preciso que haja uma decisão judicial que permita isso, é o que chamamos de exoneração de alimentos. Em nenhuma hipótese a pandemia vai autorizar que se deixe de pagar a pensão, mas é óbvio que é preciso ser sensível ao momento onde todos enfrentam dificuldades, no qual muitas pessoas sofrem com redução salarial e outros tiveram de lidar com a demissão", salienta.

Segundo a advogada, existem soluções que podem ser pensadas para esses casos. Na situação de diminuição na renda dos genitores, Paula Ferraço Fittipaldi orienta que seja feito um contato entre os pais e a outra família que mora com o filho explicando a situação que se passa.

"Pode ocorrer daquele pai ou mão não ter o dinheiro para entregar naquele mês e ele pode, agindo com o bom senso, conversar com o outro e explicar a situação. Uma alternativa é oferecer, por exemplo, uma compra no supermercado no lugar do dinheiro físico. Esse momento exige sacrifício, mas quem não pode ser sacrificado é o filho. Pandemia não é justificativa para que se deixe de pagar por alimentos", orienta.

Para situações ainda mais graves, caso de pessoas demitidas e que encontram problemas acentuados até mesmo para se manterem, a orientação da advogada é se cercar de provas, pois a decisão de deixar de pagar pensão alimentícia é muito grave.