Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise do coronavírus

OAB pede a Casagrande a prorrogação do prazo para pagar o IPVA

Presidente do órgão, José Carlos Rizk Filho, diz que o período de dificuldades financeiras deve ser levado em consideração pelo Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 11:21

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 11:21

Presidente da seccional capixaba da OAB, José Carlos Rizk
Presidente da seccional capixaba da OAB, José Carlos Rizk Crédito: Rafael Silva
O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, enviou ofício ao governador Renato Casagrande, nesta terça-feira (07/2019), solicitando a prorrogação do pagamento do IPVA no Espírito Santo.
No pedido, Rizk relata as dificuldades financeiras enfrentadas pelos capixabas em razão da pandemia da Covid-19. Rizk Filho lembra que o vencimento da primeira parcela do IPVA ocorre nesta quarta-feira, dia 08/04.

Comércio durante a pandemia de coronavírus

VEJA CARTA ENVIADA AO GOVERNADOR

"A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Espírito Santo, por seu Presidente abaixo assinado, cumprindo as finalidades institucionais esculpidas na Lei Federal n° 8.906/94, dentre as quais está defender a Constituição Federal, bem como a dignidade da pessoa humana, vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e ao final requerer o que segue:
Considerando que a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) significa grave risco à saúde da população, em especial os identificados como mais vulneráveis (idosos, pessoas com problemas respiratórios, hipertensos, diabéticos, etc.);
Considerando os inúmeros casos de demissões, rupturas contratuais com autônomos, déficit financeiro empresarial de todos os níveis e prejuízos de toda ordem para a população em geral;
Considerando a prorrogação do IPVA em outros Estados da Federação, como o Maranhão, bem como o vencimento da primeira parcela do IPVA neste dia 08 de Abril de 2020;
Vem requerer a Vossa Excelência a PRORROGAÇÃO do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), relativo ao exercício vigente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, visando possibilitar que aqueles proprietários que se encontram momentaneamente em dificuldade financeira possam ter mais prazo para honrar com seus compromissos."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados