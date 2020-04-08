OAB pede a Casagrande a prorrogação do prazo para pagar o IPVA

Presidente da seccional capixaba da OAB, José Carlos Rizk Crédito: Rafael Silva

O presidente da OAB-ES , José Carlos Rizk Filho, enviou ofício ao governador Renato Casagrande, nesta terça-feira (07/2019), solicitando a prorrogação do pagamento do IPVA no Espírito Santo.

No pedido, Rizk relata as dificuldades financeiras enfrentadas pelos capixabas em razão da pandemia da Covid-19. Rizk Filho lembra que o vencimento da primeira parcela do IPVA ocorre nesta quarta-feira, dia 08/04.

Comércio durante a pandemia de coronavírus

VEJA CARTA ENVIADA AO GOVERNADOR

"A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Espírito Santo, por seu Presidente abaixo assinado, cumprindo as finalidades institucionais esculpidas na Lei Federal n° 8.906/94, dentre as quais está defender a Constituição Federal, bem como a dignidade da pessoa humana, vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e ao final requerer o que segue:

Considerando que a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) significa grave risco à saúde da população, em especial os identificados como mais vulneráveis (idosos, pessoas com problemas respiratórios, hipertensos, diabéticos, etc.);

Considerando os inúmeros casos de demissões, rupturas contratuais com autônomos, déficit financeiro empresarial de todos os níveis e prejuízos de toda ordem para a população em geral;

Considerando a prorrogação do IPVA em outros Estados da Federação, como o Maranhão, bem como o vencimento da primeira parcela do IPVA neste dia 08 de Abril de 2020;