Algumas empresas do setor moveleiro em Linhares registraram queda nas vendas Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Empresas do setor moveleiro localizadas em Linhares , na Região Norte do Espírito Santo , se preparam para retomar a produção. Grande parte dos funcionários receberam férias devido à pandemia do novo coronavírus e começam a voltar ao trabalho a partir desta quarta-feira (29). Diante da paralisação, os empresários registraram queda nas vendas que chegam a quase 80%.

A partir do momento que fecharam as lojas, as vendas automaticamente despencaram. Hoje temos 80% a menos de pedido. Então a gente está recompondo alguns quadros, alguns poucos pedidos, mas estamos na expectativa que, com esse retorno, que no Brasil todo já está começando a liberar as lojas, que retorne também esses pedidos, comenta o empresário Lúcio Peroba.

Your browser does not support the audio element. Setor moveleiro se prepara para voltar a produzir em Linhares

De acordo com Lúcio, mesmo com o retorno das atividades, o cenário ainda é de incertezas. Vamos recompor o nosso estoque e depois vamos realmente pensar no que vamos fazer, se vai haver demissões, se vamos aderir ao programa do governo de redução de carga horária e salários, então é esperar um pouco mais. São decisões importantes que precisamos ser muito precisos nelas, reforça sobre o que deve ser feito a partir de agora.

Em uma outra empresa do setor, a situação não é diferente: a queda no volume de vendas impulsionou a decisão de dar férias coletivas aos funcionários. Segundo o empresário e presidente do Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares (Sindimol), Ademilse Guidini, caso a situação não melhore, outras medidas poderão ser tomadas.

O nosso grande volume de venda são nas capitais, nos grandes centros consumidores, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Bahia. Com esses grandes centros consumidores fechados, a nossa empresa retornou, mas nós não temos certeza se vamos dar continuidade a esse trabalho ou se vamos precisar interromper e dar novas férias devido à questão de nós não termos pedidos dentro da empresa, relata o empresário.

Guidini reforça que o momento pede cautela e, principalmente, boa gestão para superar a crise. É um momento para gente melhorar o nosso processo produtivo, está enxugando algumas linhas de produções para gente poder voltar, quando o mercado abrir, a gente voltar com mais produtividade e capacidade produtiva.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Mesmo como o retorno dos trabalhos no setor moveleiro, as empresas adotaram medidas de prevenção que serão cumpridas pelos funcionários enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

Desde o cuidado com o transporte ao horário das refeições, tudo precisou ser revisto. Na empresa do Lúcio Peroba, as medidas de proteção contra o vírus foram redobradas.

Desde a entrada no ônibus, evitar que um fique próximo do outro. Quando chegam à empresa eles vão receber quatro máscaras que eles vão reciclar durante o dia. O próprio refeitório também vai ser todo para manter o distanciamento, apenas duas pessoas por mesa e muita informação, que a informação acho que é fundamental hoje, que eles estejam informados e se conscientizem que eles não podem ficar juntos e mantenham distância, reforça.