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Coronavírus no ES

Linhares prorroga suspensão de aulas na rede municipal de ensino

Prazo inicial para retorno das atividades era até 22 de abril. O município foi o primeiro do ES que suspendeu as atividades na rede municipal de ensino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 21:55

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 21:55

Prefeitura de Linhares
Prefeitura de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Os alunos da rede municipal de ensino de Linhares, Norte do Espírito Santo, seguirão com as aulas suspensas até o dia 30 de abril. A medida foi anunciada pela prefeitura nesta terça-feira (21), já que o último decreto suspendia as atividade até está quarta-feira (22). As medidas são para evitar a propagação do novo coronavírus na cidade.
De acordo com a prefeitura, a nova data está alinhada com a decisão do governo do Estado, que suspendeu as aulas até esta data. Além das escolas da rede municipal, as medidas estão valendo também para as atividades da Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) e a Universidade Aberta do Brasil.
Não vemos, neste momento, a possibilidade de, durante o mês de abril, regredimos as regras de restrição de contato. Assim, com essa nova orientação, as famílias podem se organizar, esclareceu o prefeito de Linhares, Guerino Zanon.

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PRIMEIRA CIDADE A SUSPENDER AS AULAS NO ES

A cidade de Linhares foi a primeira do Estado a suspender as aulas durante a pandemia do novo coronavírus. A decisão foi anunciada pela prefeitura no dia 15 de abril. Na época, a medida foi anunciada após  o primeiro caso da doença confirmado no município, um professor da rede municipal de ensino, que chegou a ter contato com alunos. O educador já é considerado curado da Covid-19.

KIT MERENDA PARA OS ALUNOS

Com a suspensão das aulas, os alunos não estão conseguindo realizar refeições nos locais de ensino. Para tentar diminuir os efeitos disso, a prefeitura informou que 25 mil estudantes da rede municipal de ensino receberam um kit merenda.
De acordo com o Executivo, cada aluno matriculado na rede teve direito a um kit merenda, correspondentes a mais de 300 toneladas de alimentos.

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