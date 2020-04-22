Linhares prorroga suspensão de aulas na rede municipal de ensino

Prefeitura de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Os alunos da rede municipal de ensino de Linhares , Norte do Espírito Santo, seguirão com as aulas suspensas até o dia 30 de abril. A medida foi anunciada pela prefeitura nesta terça-feira (21), já que o último decreto suspendia as atividade até está quarta-feira (22). As medidas são para evitar a propagação do novo coronavírus na cidade.

De acordo com a prefeitura, a nova data está alinhada com a decisão do governo do Estado, que suspendeu as aulas até esta data . Além das escolas da rede municipal, as medidas estão valendo também para as atividades da Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) e a Universidade Aberta do Brasil.

Não vemos, neste momento, a possibilidade de, durante o mês de abril, regredimos as regras de restrição de contato. Assim, com essa nova orientação, as famílias podem se organizar, esclareceu o prefeito de Linhares, Guerino Zanon.

PRIMEIRA CIDADE A SUSPENDER AS AULAS NO ES

KIT MERENDA PARA OS ALUNOS

Com a suspensão das aulas, os alunos não estão conseguindo realizar refeições nos locais de ensino. Para tentar diminuir os efeitos disso, a prefeitura informou que 25 mil estudantes da rede municipal de ensino receberam um kit merenda.