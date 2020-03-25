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Covid-19

Coronavírus: 'O corpo dói todo quando tosse', relembra professor  do ES

O professor de Linhares, Admilson Reis dos Santos, de 52 anos, é uma das 12 pessoas que estão curadas do coronavírus no Espírito Santo

Publicado em 25 de Março de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 06:00
Professor de Linhares Admilson está curado do coronavírus
Professor de Linhares Admilson está curado do coronavírus Crédito: Arquivo pessoal
O professor de Linhares, Admilson Reis dos Santos, de 52 anos, é uma das 12 pessoas que estão curadas do coronavírus no Espírito Santo. Após receber alta da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) na segunda-feira (23), ele comemora essa etapa vencida. Estou muito feliz. A quarentena continua e será seguida de muita higiene, boa alimentação e orações, agora é a minha vez de ajudar os outros, afirmou.
Admilson e a esposa, que deu negativo para o coronavírus, foram ao hospital em busca de atendimento no dia 12 de março em Linhares. Desde então, os dois permanecem em total isolamento, sem contato físico com ninguém. Eles passaram a receber apoio de amigos da escola, igreja e vizinhos.
A solidariedade foi muito importante, foi parte essencial para o meu psicológico. Foi bom saber que as pessoas estavam torcendo pela minha recuperação através das orações, mensagens, doações de alimentos, remédios. Foi uma bênção, destacou.
Ele contou ainda que jamais imaginou que poderia estar com coronavírus e, ao receber o diagnóstico, ficou assustado por ser algo ainda desconhecido. Nesse período teve febre, e dores intensas de cabeça e no corpo, mas seguiu todas as orientações para conseguir se recuperar rápido.

O senhor voltou para Linhares na segunda-feira (9) após ir encontrar alguns parentes da sua esposa. Você imaginou que poderia estar com coronavírus?

Jamais

Qual foi a reação do senhor quando soube que o teste tinha dado positivo para o coronavírus?

Fiquei assustado porque era algo desconhecido. Porém, logo fui ao hospital para buscar ajuda e orientações.

Quais os sintomas que você teve?

Tive febre, dor de cabeça e dor no corpo.

São parecidos com o de um gripe comum?

Os sintomas são mais intensos, o corpo dói todo quando tosse e espirra.

Está sendo difícil ficar tanto tempo em casa? O que tem feito para se distrair?

Ficar em casa é estranho para quem está acostumado a sair todos os dias para trabalhar, mas tenho usado o tempo para descansar, a enfermidade exige. Eu também estou aproveitando para conversar mais com os amigos e familiares pelas redes sociais, além de ler, estudar a Bíblia e assistir a vídeos.

A solidariedade foi importante nesse período de isolamento?

A solidariedade foi muito importante, foi parte essencial para o meu psicológico. Foi bom saber que as pessoas estavam torcendo pela minha recuperação através das orações, mensagens, doações de alimentos, remédios. Foi uma bênção.

Após receber a notícia que está curado o que passou pela sua cabeça?

Sou grato a Deus e aos amigos. O que eu mais queria era ficar perto da minha esposa, agora posso agradecer a ela por tudo que fez por mim, a todos os cuidados que teve na minha recuperação.

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