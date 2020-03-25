Coronavírus: 'O corpo dói todo quando tosse', relembra professor  do ES

O professor de Linhares, Admilson Reis dos Santos, de 52 anos, é uma das 12 pessoas que estão curadas do coronavírus no Espírito Santo. Após receber alta da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) na segunda-feira (23), ele comemora essa etapa vencida. Estou muito feliz. A quarentena continua e será seguida de muita higiene, boa alimentação e orações, agora é a minha vez de ajudar os outros, afirmou.
Admilson e a esposa, que deu negativo para o coronavírus, foram ao hospital em busca de atendimento no dia 12 de março em Linhares. Desde então, os dois permanecem em total isolamento, sem contato físico com ninguém. Eles passaram a receber apoio de amigos da escola, igreja e vizinhos.
A solidariedade foi muito importante, foi parte essencial para o meu psicológico. Foi bom saber que as pessoas estavam torcendo pela minha recuperação através das orações, mensagens, doações de alimentos, remédios. Foi uma bênção, destacou.
Ele contou ainda que jamais imaginou que poderia estar com coronavírus e, ao receber o diagnóstico, ficou assustado por ser algo ainda desconhecido. Nesse período teve febre, e dores intensas de cabeça e no corpo, mas seguiu todas as orientações para conseguir se recuperar rápido.
O senhor voltou para Linhares na segunda-feira (9) após ir encontrar alguns parentes da sua esposa. Você imaginou que poderia estar com coronavírus?
Jamais
Qual foi a reação do senhor quando soube que o teste tinha dado positivo para o coronavírus?
Fiquei assustado porque era algo desconhecido. Porém, logo fui ao hospital para buscar ajuda e orientações.
Quais os sintomas que você teve?
Tive febre, dor de cabeça e dor no corpo.
São parecidos com o de um gripe comum?
Os sintomas são mais intensos, o corpo dói todo quando tosse e espirra.
Está sendo difícil ficar tanto tempo em casa? O que tem feito para se distrair?
Ficar em casa é estranho para quem está acostumado a sair todos os dias para trabalhar, mas tenho usado o tempo para descansar, a enfermidade exige. Eu também estou aproveitando para conversar mais com os amigos e familiares pelas redes sociais, além de ler, estudar a Bíblia e assistir a vídeos.
A solidariedade foi importante nesse período de isolamento?
A solidariedade foi muito importante, foi parte essencial para o meu psicológico. Foi bom saber que as pessoas estavam torcendo pela minha recuperação através das orações, mensagens, doações de alimentos, remédios. Foi uma bênção.
Após receber a notícia que está curado o que passou pela sua cabeça?
Sou grato a Deus e aos amigos. O que eu mais queria era ficar perto da minha esposa, agora posso agradecer a ela por tudo que fez por mim, a todos os cuidados que teve na minha recuperação.