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Novo mundo

Impacto do coronavírus no futuro do esporte é abordado em série documental

Episódio 4 de "A tirania da minúscula coroa: Covid-19"  traz o posicionamento de personalidades ligadas a vários esportes e de jornalistas sobre o futuro pós-pandemia

Públicado em 

04 jun 2020 às 17:22
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Episódio 4 de
Episódio 4 de "A Tirania da Minúscula Coroa" aborda impactos da Covid-19 no futuro do esporte Crédito: Reprodução/Youtube
pandemia do novo coronavírus está provocando impactos significativos no esporte mundial, algo semelhante ao que acontece em vários outros setores da economia. Redução de renda com bilheterias, menos exibição das marcas e consequentemente perda com patrocínios são alguns dos problemas enfrentados por clubes e organizações. Mas na outra ponta da corda, milhares de atletas também sofrem com readequações salariais, demissões e com a ansiedade de entender como será o futuro
Todos esses temas são abordados por especialistas no episódio 4 da série documental  "A tirania da minúscula coroa: Covid-19’, de autoria do jornalista Gustavo Girotto, e que está disponível no Youtube. Para levantar a discussão, o documentário, que é um projeto voluntário, reuniu nomes como Edmílson, ex-São Paulo e pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Zé Elias, ex-jogador de Corinthians, Alessandra Oliveira, ex-jogadora da seleção brasileira de basquete, e jornalistas especializados como Livio Oricchio, Paulo Calçade, entre outros profissionais que também deixam suas opiniões na produção. 

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As abordagens não ficam presas ao lugar comum das dificuldades de um futuro ainda imprevisível e também se apoiam em dados e experiências profissionais. Para enriquecer o debate, a produção também traz opiniões diferentes. Há quem acredite em um aprendizado na pandemia, e quem não está muito otimista, como fica claro no posicionamento de Calçade nesse pequeno spoiler.
"Não dá para acreditar que a pandemia vai mudar a cabeça das pessoas que conduzem o esporte no Brasil. Quando tudo passar, vamos olhar para trás e entender as sequelas, mas essas pessoas vão continuar as mesmas,  mas operando numa nova realidade, com menos receitas, salários adequados e ajuste de calendário esportivo. Um novo mundo", pontuou.

O DOCUMENTÁRIO 

A série documental "A Tirania da Minúscula Coroa" nasceu na quarententa e aborda os impactos do coronavírus em várias áreas. É um projeto voluntário do jornalista Gustavo Girotto e dos produtores Ricardo e Juliano Sartori. "A ideia de fazer um capítulo dos impactos do Covid-19 nos esportes nasceu quando estava assistindo o ‘Arremesso Final: série sobre Michael Jordan’, sucesso da Netflix. O resultado mostra em perspectiva essa visão do futuro, das arquibancadas - onde os gritos foram substituídos pela solidão, pelo silêncio”, explicou Girotto. 
Para Juliano Sartori, diretor de produção, e Ricardo Sartori, diretor de arte, tratar esse tema é até uma questão cultural. “O brasileiro é um fã de esportes, não só de futebol. Essa pausa traz reflexões profundas sobre o futuro: como serão as disputas esportivas nos estádios, nas quadras, nos ginásios, nas piscinas, nas pistas e nas arquibancadas do mundo pós-Covid19? Buscamos entender, por meio dos depoimentos, a narrativa desta nova dinâmica”, ressaltaram.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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