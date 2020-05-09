Pedir a volta do futebol no Brasil reflete sociedade insensível a dor do outro

Mesmo assim, milhares de pessoas ainda tratam a Covid-19 como uma "gripezinha", ou pior: continuam a frequentar sociais e curtir o momento com os amigos. Aglomerações e mais aglomerações desnecessárias, que apenas contribuem com a propagação do vírus. Simplesmente não há empatia com as vítimas da doença, com a dor das famílias, com o trabalho dos profissionais da saúde, com nada. Um total desrespeito desses que pedem não só a volta do futebol aos gramados, mas a volta de suas "vidas normais", como se fossem os únicos incomodados com a situação. A essa altura já não deveria ser preciso dizer que cada um tem que fazer sua parte. Era para ser óbvio, mas a insensibilidade a dor do outro não permite.