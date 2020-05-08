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Números crescentes

Brasil registra 751 novas mortes por coronavírus em 24h e bate recorde

É o quarto dia seguido com mais de 600 óbitos novos por dia. Foram 610 na quinta (7), 615 na quarta (6), o maior número até então, e 600 na terça (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 19:26

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 19:26

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Brasil registra 751 novas mortes por coronavírus em 24h Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
Dados do Ministério da Saúde desta sexta-feira (8) apontam que o Brasil registrou 751 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e bateu um novo recorde. É o quarto dia seguido com mais de 600 óbitos novos por dia. Foram 610 na quinta (7), 615 na quarta (6), o maior número até então, e 600 na terça (5).
Com isso, chega a 9.897 o número de mortes pelo novo coronavírus confirmadas. O país também tem, ao todo, 145.328 casos confirmados de Covid-19.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Na quarta-feira (6) o Brasil superou a Bélgica e se tornou o sexto país com mais óbitos no mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA), que monitora dados da pandemia. Os cinco primeiros países com mais óbitos são EUA, Reino Unido, Itália, Espanha e França.
Segundo especialistas, os números reais no Brasil devem ser maiores, já que há baixa oferta de testes no país e subnotificação.

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