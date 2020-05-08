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Novo coronavírus no ES

ES lidera ranking de transparência nos dados da Covid-19

Nos primeiros boletins divulgados pela entidade, no início de abril, Estado chegou a ocupar o penúltimo lugar, mas avançou com divulgação do Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 16:56

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 16:56

Painel mostra o número de casos da infecção por coronavírus entre profissionais da saúde
Painel lançado pelo governo mostra dados da doença no Estado Crédito: Reprodução/Painel Covid-19
ES lidera ranking de transparência nos dados da Covid- 19
Um estudo sobre a transparência na divulgação de informações referentes à pandemia do novo coronavírus, publicado nesta quinta-feira (7) pela Open Knowledge Brasil (OKBr), apontou que o Espírito Santo é o Estado com maior transparência na disponibilização de dados sobre a doença. Também ocupam a primeira posição Pernambuco e Rondônia, cada um com 98 pontos.
O Estado alcançou a liderança no ranking após passar a divulgar na internet o número de leitos disponíveis por região para pacientes com coronavírus e o número de leitos ocupados por pessoas com outras doenças respiratórias tanto na rede pública quanto na rede privada.
Desde o início de abril, os boletins da OKBr são publicados semanalmente. Nos dois primeiros boletins, de 3 e 9 de abril, o Estado apareceu na penúltima posição, com 10 pontos nas duas ocasiões.  Depois, avançou para 3ª colocação com o lançamento do Painel Covid-19, alcançando 93 pontos.  
O secretário estadual de Controle e Transparência, Edmar Camata, explicou que, nos primeiros estudos, o Estado ocupou posições baixas devido a uma escolha do governo de priorizar a divulgação de dados referentes a contratos e gastos emergenciais. Agora, houve a melhoria na qualidade das informações fornecidas e a divulgação do número de leitos por região. "Também somos destaque por divulgar a quantidade de testes, feitos e disponíveis em estoque", acrescentou.
Para o Estado atingir 100% na avaliação, explica o secretário, é necessária ainda a divulgação do número de leitos totais disponíveis na rede pública e na rede privada, incluindo os leitos não destinados a pacientes contaminados pela Covid-19. "Sempre foi o interesse do Espírito Santo ocupar a primeira posição do ranking e é claro que vamos atrás, agora, desse levantamento de taxa ocupacional do total de leitos clínicos e UTIs", afirmou o secretário.

IMPORTANTE PARA TOMADA DE DECISÕES

No combate à pandemia, a transparência dos dados é essencial para quem lida diretamente com a Covid-19 e para a população que acompanha o avanço da doença. Edmar Camata diz que esse entendimento impulsionou o Estado a evoluir na divulgação das informações.
"Existe um entendimento do governo do Estado de que a desinformação é tão grave quanto o caos que vivemos. Isso porque, em outras pandemias, a desinformação levava a momentos de pânico e o pânico também mata. Na medida que a informação de qualidade chega para pessoas, tanto para o público leigo quanto para o público especializado, ela pode salvar vidas."

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O secretário salientou, ainda, que a divulgação dos dados tem feito com que profissionais da saúde e da academia auxiliem na tomada de decisão do governo estadual. "Ao ter acesso aos dados, esses profissionais ajudam o governo a fazer uma leitura do avanço da doença para sugerir próximas medidas com base em análises técnicas."

A INSTITUIÇÃO

A OKBR, conhecida como Rede pelo Conhecimento Livre, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e apartidária que atua na implementação e na defesa da transparência dos dados públicos. O estudo de transparência na divulgação dos dados da Covid-10  busca medir a qualidade dos dados e das informações relativos à pandemia do novo coronavírus que têm sido publicados pela União e pelos Estados brasileiros em seus portais oficiais.

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