Painel da Covid-19 no ES mostra segundo óbito de profissional de saúde

Apesar da divulgação ter sido feita nesta terça, a data da morte do profissional de saúde ocorreu em abril Crédito: Freepik

O painel de monitoramento da evolução do coronavírus no Espírito Santo, do Governo do Estado, divulgou nesta terça-feira (05) o segundo óbito de um profissional de saúde pelo Covid-19.

De acordo com os dados do painel, a vítima é um homem, de Vila Velha, com idade entre 50 e 59 anos. Apesar da divulgação ter sido feita nesta terça, a morte do profissional de saúde ocorreu em abril. O dia do óbito, no entanto, foi apresentado de forma diferente em duas seções do painel: a primeira página, no gráfico de encerramento do caso, aponta o dia da morte como 19 de abril e a terceira página considera a data de 20 de abril.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não informou mais detalhes sobre a vítima nem esclareceu sobre a divergência encontrada sobre a data do óbito. A pasta também foi demandada sobre a demora da inserção deste óbito no painel.