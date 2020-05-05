Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Painel da Covid-19 no ES mostra segundo óbito de profissional de saúde

Vítima era de Vila Velha e tinha idade entre 50 e 59 anos, de acordo com dados do governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 17:52

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 17:52

Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik
Apesar da divulgação ter sido feita nesta terça, a data da morte do profissional de saúde ocorreu em abril Crédito: Freepik
O painel de monitoramento da evolução do coronavírus no Espírito Santo, do Governo do Estado, divulgou nesta terça-feira (05) o segundo óbito de um profissional de saúde pelo Covid-19.
De acordo com os dados do painel, a vítima é um homem, de Vila Velha, com idade entre 50 e 59 anos. Apesar da divulgação ter sido feita nesta terça, a morte do profissional de saúde ocorreu em abril. O dia do óbito, no entanto, foi apresentado de forma diferente em duas seções do painel: a primeira página, no gráfico de encerramento do caso, aponta o dia da morte como 19 de abril e a terceira página considera a data de 20 de abril. 
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não informou mais detalhes sobre a vítima nem esclareceu sobre a divergência encontrada sobre a data do óbito. A pasta também foi demandada sobre a demora da inserção deste óbito no painel.
A primeira morte de um profissional de saúde no Espírito Santo ocorreu em 29 de março, mas, segundo a Sesa, a vítima era natural de Nanuque, em Minas Gerais, e estava de passagem pelo Espírito Santo, onde procurou atendimento e morreu. 

Veja Também

Bebê de um mês está com coronavírus no ES

Covid-19: lar de idosos em Vila Velha confirma duas mortes e novos casos

Coronavírus: Espírito Santo registra 133 mortes e 3.540 casos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados