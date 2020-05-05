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Pandemia

Coronavírus: Espírito Santo registra 133 mortes e 3.540 casos

Conforme os números disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nas últimas 24 horas foram registrados 10 óbitos e 189 novos casos. Número de curados chega a 1.128
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 16:35

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 16:35

Arte covid-19 para capa do site
Números da Covid-19 no Espírito Santo não param de aumentar Crédito: Divulgação
Espírito Santo já acumula o total de 133 mortes e 3.540 casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Os números oficiais foram divulgados na última atualização no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta terça-feira (05). De acordo com os últimos registros, especificamente nas últimas 24 horas foram confirmados 10 óbitos e 189 novos casos. 
O número de pacientes curados de Covid-19 também subiu. Já são 1.128 pessoas que não estão mais infectadas. Nas últimas 24 horas, 105 pessoas foram curadas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é agora de 3,76%. Até o momento já foram realizados 15.988 testes da doença em todo o Estado.
A Grande Vitória tem o maior número de infectados do Espírito Santo. Com 866 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (711), Vitória (699) e Cariacica (469). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, acumula o maior número de casos com 121, seguido por Praia da Costa (118) e Itapuã (93), ambos em Vila Velha.

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Previna-se 

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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