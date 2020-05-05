Coronavírus: Espírito Santo registra 133 mortes e 3.540 casos

Números da Covid-19 no Espírito Santo não param de aumentar Crédito: Divulgação

O número de pacientes curados de Covid-19 também subiu. Já são 1.128 pessoas que não estão mais infectadas. Nas últimas 24 horas, 105 pessoas foram curadas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é agora de 3,76%. Até o momento já foram realizados 15.988 testes da doença em todo o Estado.

A Grande Vitória tem o maior número de infectados do Espírito Santo. Com 866 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (711), Vitória (699) e Cariacica (469). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, acumula o maior número de casos com 121, seguido por Praia da Costa (118) e Itapuã (93), ambos em Vila Velha.

Previna-se

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.