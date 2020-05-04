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Luto no futebol

Jorginho, massagista do Flamengo por 40 anos, morre por causa do coronavírus

Funcionário mais antigo do futebol rubro-negro estava entubado com complicações por conta do coronavírus há duas semanas e sofreu uma parada cardiorrespiratória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 18:03

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 18:03

Jorginho, massagista do Flamengo por 40 anos, perdeu a luta contra a Covid-19
Jorginho, massagista do Flamengo por 40 anos, perdeu a luta contra a Covid-19 Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Massagista do Flamengo há 40 anos, Jorge Luiz Domingos morreu, nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, após sofrer uma parada cardíaca por complicações do coronavírus.
Mais conhecido como Jorginho, o massagista de 68 anos, trabalhou no Flamengo desde 1980 e fez parte da delegação do clube na conquista do Mundial Interclubes de 1981, assim como da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002.
O caso de coronavírus de Jorginho foi o terceiro no Flamengo durante a pandemia. O vice-presidente de Embaixadas e Consulados do clube, Mauricio Gomes de Mattos, já se recuperou e teve alta. Sandro Rilho, funcionário da Gávea, ainda está internado com suspeita de coronavírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"É com muita tristeza que o Clube de Regatas do Flamengo comunica o falecimento do massagista Jorge Luiz Domingos, mais conhecido como Jorginho, funcionário mais antigo do Departamento de Futebol e com quatro décadas dedicadas com muito amor, carinho e seriedade ao clube", escreveu o clube em seu site oficial, ao prestar "condolências à família, amigos e companheiros de trabalho de Jorginho" e agradecer "eternamente por toda a sua dedicação durante muitos anos ao Rubro-Negro".

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